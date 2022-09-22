Понятные выборы ⟩ Что обещает "За стабильность!"

Что касается экономики, то тут все просто. Отказ от своих обязательств (вроде выплаты долгов), даже, если Латвии удастся сделать это легально - неминуемо приведет к тому, что другие страны дважды подумают, прежде чем снова нам помочь.

А тот самый экономический суверенитет, о котором говорит "За справедливость!", в современном мире невозможен (если только вы не КНДР, да и то - это не так).

По сути, партия в своей программе предлагает Латвии стать более ненадежным экономическим партнером в глазах других стран и надеется на собственное развитие. Насколько это логичный и хороший шаг - решать вам.

Ну и третья часть - энергокризис. Что ж, если не закупать электроэнергию по ценам ЕС, то единственный другой вариант - это закупка со стороны России. Предположим.

Но дальше "За стабильность!" призывает к энергетической независимости. И в качестве дополнения пишет о латвийских ГЭС.

Вообще, Латвия уже неплохо создает для себя электричество. В 2021 году в стране 78% от потребляемого электричества было произведено в Латвии (для сравнения: в Эстонии 85%, а в Литве всего лишь 35%).