Алексей Росликов в начале ушел от "Согласия" в компании с тремя друзьями. Потом и из этой четверки ушел. И в компании н̶и̶к̶о̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶и̶з̶в̶е̶с̶т̶н̶ы̶х новых в политике людей создал партию. "Русский Гобземс" предлагает Латвии выйти из Евросоюза и самим вершить свою судьбу. Ну и что-то там про образование, это уже политику не так важно.
Понятные выборы ⟩ Что обещает "За стабильность!"
Истоки партии "За стабильность!" находятся в кризисе Рижской думы 2019 года. Тогда четыре депутата - Алексей Росликов, Валерий Петров, Виталий Дубов и Вадим Баранник покинули фракцию "Согласия". Причиной стало выдвижение Сандриса Бергманиса на пост вице-мэра.
И вот, уже на внеочередных выборах столичной думы появилась новая сила - "Альтернатива". Правда, они набрали всего 3,03% голосов и не были представлены в новом созыве.
Но в декабре Росликов и Петров вместе с еще 34 людьми покинули "Альтернативу" и в феврале 2021 года создали новую политическую силу - "За стабильность!".
Впрочем, Петров уже больше года не заметен в деятельности партии, и его в списке кандидатов также нет - по сути единоличным флагманом "За стабильность!" является Росликов, что, конечно, напоминает о партии "Каждому и каждой" и ее лидере Алдисе Гобземсе.
С Гобземсом Росликова роднит и любовь к видео, которые политик выкладывает на Facebook, и в которых он уверенно и страстно рассуждает о наболевшем. Это, к слову, является чуть ли не главным способом популяризации партии.
Итак, что обещает "За стабильность!"? Полная программа здесь, краткая ниже.
- Пересмотрим зависимость Латвии от ЕС;
- Восстановим полную энергонезависимость;
- Отменим PVN на медикаменты;
- Повысим пособия на детей;
- Отменим реформу образования;
- Повысим пенсии;
- Право голосовать негражданам;
- Уменьшить число министерств до 11, а депутатов Сейма - до 50;
- Запретим голосовать "Воздержался";
- Уголовная ответственность депутатов за политические решения.
ЕС - в лес!
Главным пунктом "За стабильность!" является желание отсоединиться от Евросоюза, который в программе называется "удушающий союз". Этому посвящены аж первых три пункта.
Почему Латвии будет лучше без ЕС? "За стабильность!" перечисляет сразу несколько моментов.
- Независимое создание отношений со странами-соседями;
- Экономический суверенитет;
- Неуплата долга ЕС;
- Освобождение страны от долгов (путем контролируемого дефолта);
- Закупка электроэнергии не по "надутым ЕС" ценам;
- Энергетическая независимость - латвийские ГЭС должны работать во благо страны.
Давайте разбираться по порядку.
По поводу отношений со странами-соседями. Есть большие сомнения, что выход из ЕС улучшит наши отношения с Литвой и Эстонией - они-то никуда не собираются. И какие соседи у нас остаются? Россия и Беларусь.
Правильно ли я понимаю, что партия "За стабильность!" хочет формировать с Россией и Беларусью другие отношения, нежели Европа формирует сейчас? Войну в Украине можно опустить, чтобы с соседями не ссорится?
Потому что иначе я не очень понимаю, как выход из ЕС изменит наши отношения с соседями в лучшую сторону.
Что касается экономики, то тут все просто. Отказ от своих обязательств (вроде выплаты долгов), даже, если Латвии удастся сделать это легально - неминуемо приведет к тому, что другие страны дважды подумают, прежде чем снова нам помочь.
А тот самый экономический суверенитет, о котором говорит "За справедливость!", в современном мире невозможен (если только вы не КНДР, да и то - это не так).
По сути, партия в своей программе предлагает Латвии стать более ненадежным экономическим партнером в глазах других стран и надеется на собственное развитие. Насколько это логичный и хороший шаг - решать вам.
Ну и третья часть - энергокризис. Что ж, если не закупать электроэнергию по ценам ЕС, то единственный другой вариант - это закупка со стороны России. Предположим.
Но дальше "За стабильность!" призывает к энергетической независимости. И в качестве дополнения пишет о латвийских ГЭС.
Вообще, Латвия уже неплохо создает для себя электричество. В 2021 году в стране 78% от потребляемого электричества было произведено в Латвии (для сравнения: в Эстонии 85%, а в Литве всего лишь 35%).
Почему именно ГЭС стали камнем преткновения программы "За стабильность!" неясно. Как порталу TVNET рассказали в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), люди часто думают, что ГЭС могут обеспечивать чуть ли не всю необходимую Латвии энергию, но это так только в месяцы паводков: марте и апреле. В целом, за год, латвийские ГЭС производят около 30% от всей потребляемой энергии.
В общем, полная энергетическая независимость нам не светит, как бы не хотела этого партия "За стабильность!". Остается только выбирать: закупаться у Запада или в России. Судя по первым пунктам программы, "За стабильность!" сделали свой выбор.
Стандартные обещания
Дальше "За стабильность!" переходит на более стандартные рельсы, не будем про это говорить слишком много.
Очередные снижения налогов, рост пособий и индексация пенсий. Не так ярко, как у тех же "Каждому и каждой", но достаточно заметно.
В целом, заметно, что эта часть программы написано, что называется, без души. Если в части про ЕС был какой-никакой, но план, а дальше - про госуправление - у "За стабильность!" много идей и предложений, то сюда вперемешку попали и экономика, и образование, и социальные реформы.
Особенно радуют пособия на детей. С 2023 года предлагается платить: 1000 евро за рождение ребенка, 300 евро каждый месяц до полутора лет и, внимание, 100 евро каждый месяц до достижения ребенком 20-летнего возраста.
Как старший брат 19-летнего молодого человека, я рад, что мои родители еще получат еще 600-700 евро (в июле ему как раз исполнится 20). Но, в целом, у меня есть вопросы относительно того, почему Латвия должна обеспечивать уже взрослых людей еще два года.
В образовании стандарт оппозиционных партий. Реформу - отменить, бесплатные обеды - ввести, дать право учиться на родном языке. Еще предлагается увеличить количество бюджетных мест в вузах, опять-таки, без пояснения, откуда на это возьмутся деньги.
Государственное управление
А вот где "За стабильность!" действительно разгуливается - так это в последней трети, где речь идет исключительно об изменениях в государственном управлении. Вот уж где сразу видно желание проводить изменения.
И большая часть предложений "За стабильность!" вопросов не вызывает. То есть, с ними можно соглашаться или не соглашаться, но у них нет каких-то внутренних логических ошибок. Например: народно-избранный президент, запрет голосовать "воздержался" или мажоритарная система.
Но по каким-то моментам я пройдусь.
Первый же пункт звучит так: "Право голосовать на выборах негражданам Латвии. Необходим шаг справедливости и исторического равновесия. Все неграждане будут приняты в качестве полноправных граждан государства".
Не буду говорить о политической несостоятельности этой идее. Но, просто, вам не кажется, что третье предложение делает первое лишним? Если все неграждане станут гражданами, то кому будет дано право голосовать на выборах? Зачем двойная работа?
Еще одна неочевидная идея - снижение числа министерств с 13 до 11. Опять-таки, не будем сейчас вдаваться в детали таких предложений (министерств меньше станет, а работы-то меньше не будет). Вопрос к методу.
Объединить министерства экономики и финансов - предположим. Но добавить культуру в Министерство образования? Где уже и так наука со спортом есть? Сомнительная затея, прямо скажем.
Кстати, любопытный момент. На своем сайте "За стабильность!" показывает, какие ее члены могли бы стать министрами в новом кабинете. И там всего 8 министерств, вместо 11.
Что не попало в сферу интересов партии? Оборона, юстиция и здравоохранение.
Особенно, конечно, радует отсутствие юстиции, учитывая очевидный интерес "За стабильность!" к изменениям в госуправлении.
Ну и, конечно, какая партия, образованная за последние два года, обходится без того, чтобы обвинить правящих в неправильной борьбе с Covid-19.
"За стабильность!" предлагает ввести криминальную ответственность за это. Но при этом обвиняет власть имущих в том, чего не было (вроде обязательной вакцинации или отнятия прав получать неотложную медицинскую помощь).
***
У "За стабильность!" есть две главных идеи: выход из ЕС и переобразование госуправления. Все остальное явно докидывалось по остаточному признаку: "Что там еще? Пенсии? Ну повышаем, конечно".
Справедливости ради, лучше так, чем расплываться мыслью по древу. Так что у откровенных популистов программа "За справедливость!" точно побеждает.
Но, если вас волнует хоть что-то кроме членства в Евросоюзе и количества министерств, боюсь, что партии "За стабильность!" вам нечего предложить - все общие слова и непродуманные идеи.
Да и к выходу из ЕС есть вопросы. Даже Великобритания, которая явно экономически и социально сильнее Латвии, прошла не самый простой переходный период после Brexit. Способна ли Латвия на такое? И какой в этом смысл, учитывая близость России? Вопросы без ответов.
Остаются лишь идеи к государственному управлению. И это важная сфера, но важнее ли она образования, культуры, обороны, здравоохранения, экономики и так далее - решать вам.
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