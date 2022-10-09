Как "тиктокер" Росликов убедил избирателя?

Насколько известно, VDD не возбуждало уголовное дело в отношении Росликова, а вела переговоры, содержание которых неизвестно. За деятельностью партии также следило Бюро по защите Сатверсме (SAB).

"Органы безопасности тесно работали с активистами, взгляды которых могут не совпадать с вопросами национальной безопасности Латвии, и предупредили их об уважении к красной линии. В некоторых случаях происходит балансирование на этой линии, но активисты учли позицию государства", - сказал директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис.

Предвыборная кампания принесла результаты. Партия "За стабильность!" получила 11 мест в Сейме, в значительной степени лишив голосов партию "Согласие". "За стабильность!" особенно хорошо показала себя в Риге (9,15%), а также в Латгалии, где в этом году избиратели голосовали очень активно. В Даугавпилсе и Резекне победила партия "За стабильность!" с 26,01% и 22,34% соответственно.

Лишь немногие из избранных в Сейм от партии "За стабильность!" имеют политический опыт.

В Сейм был избран бывший гребец и депутат рижской думы Ефимий Клементьев, который во время правления "Согласия" в городе занимал должности спортивного консультанта в Rīgas satiksmē и Центральном рынке.

Опыт работы в Сейме был и у бывшего депутата Даугавпилсской думы Виктора Пучка. В Facebook он поделился контентом, который согласуется с российской интерпретацией событий в Украине, например, что украинцы взяли в заложники половину Мариуполя.