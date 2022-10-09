На последних выборах в Сейм сюрприз вызвала партия "За стабильность!". Она, дебютировавшая в опросах SKDS с поддержкой 2,3% в начале года, а в предвыборной программе даже предложила выйти из "душного" Евросоюза, неделю назад набрала 6,8% голосов и 11 мест в Сейме. В предвыборной кампании ориентированная на русскоязычных избирателей партия "За стабильность!" была более боевой, чем "Согласие", и более молодежной, чем "Русский союз Латвии". Программа Латвийского телевидения (LTV) de facto проанализировала успех партии.
Как "тиктокер" Росликов убедил избирателя?
"Запомните этот день, потому что наш приход в политику будет означать уход всей старой власти", - сказал лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов своей команде в ночь перед выборами. Говоря по-русски, он отметил, что "За стабильность!" была единственной партией, в программе которой не упоминалась война в Украине, и что в предвыборной кампании говорили о том, что важно для людей: о доходах и счетах. Росликов призвал других не стыдиться слова "популисты".
"За стабильность!" была основана менее чем за два года до выборов в 14-й Сейм бывшими депутатами Рижской думы Росликовым и Валерием Петровым, которые были исключены из рядов "Согласия" в Рижской думе за нарушение партийной дисциплины. Партия обратилась к тем, кто недоволен введенными ограничениями в связи с пандемией.
Когда в Украине началась война, акценты поменялись. "За стабильность!" избегала говорить о самой войне, но из активности членов партии в интернете видно, что им не нравилось вывешивание украинских флагов и пожертвования Украине.
В первые недели войны они призывали к нейтралитету и выступали против санкций, так как они плохо скажутся на экономике Латвии.
В марте член правления партии Амиль Салимов перечислил в своем профиле в социальной сети Tik Tok ряд вещей, которые ему не нравятся: финансируемые США системы ПВО в Балтийском регионе; запрет российского телевидения; попытки запретить русскоязычное образование и отзыв вида на жительство. "К чему эти провокации? Аналогичный комплекс мероприятий прошел и в Украине. Мы видим, что происходит сейчас. Может, стоит проявить немного дипломатичности по отношению к нашему соседу?" - сказал Салимов.
В предвыборной кампании партия "За стабильность!" делала акцент на активности в социальных сетях, широко используя TikTok. Партия привлекла Глорию Гревцову, как популярного "тиктокера". У нее много поклонников в России. Жалобы Гревцовой о коммунальных платежах когда-то пригодилось каналу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.
В одном из видеоответов своим критикам Гревцова гневно сказала: "Не надо мне тут говорить, что мне пора в Москву, что мне пора быть с Путиным и что я предатель Родины. Нет, друзья, это называется оппозиция".
Члены партии также активно бросились на охрану советских памятников, попутно борясь с прямыми конкурентами из "Русского союза Латвии" на этом поприще.
Деятельность партии привлекла внимание Службы государственной безопасности (VDD). Несколько кандидатов жаловались, что их регулярно вызывают на собеседования.
"В последние две недели на меня и мою организацию, на нашу абсолютно свободную политическую платформу, оказывается беспрецедентное давление. Посещение VDD стало для нас рутиной", - сказал Росликов в начале сентября.
Насколько известно, VDD не возбуждало уголовное дело в отношении Росликова, а вела переговоры, содержание которых неизвестно. За деятельностью партии также следило Бюро по защите Сатверсме (SAB).
"Органы безопасности тесно работали с активистами, взгляды которых могут не совпадать с вопросами национальной безопасности Латвии, и предупредили их об уважении к красной линии. В некоторых случаях происходит балансирование на этой линии, но активисты учли позицию государства", - сказал директор Бюро по защите Сатверсме Эгил Звиедрис.
Предвыборная кампания принесла результаты. Партия "За стабильность!" получила 11 мест в Сейме, в значительной степени лишив голосов партию "Согласие". "За стабильность!" особенно хорошо показала себя в Риге (9,15%), а также в Латгалии, где в этом году избиратели голосовали очень активно. В Даугавпилсе и Резекне победила партия "За стабильность!" с 26,01% и 22,34% соответственно.
Лишь немногие из избранных в Сейм от партии "За стабильность!" имеют политический опыт.
В Сейм был избран бывший гребец и депутат рижской думы Ефимий Клементьев, который во время правления "Согласия" в городе занимал должности спортивного консультанта в Rīgas satiksmē и Центральном рынке.
Опыт работы в Сейме был и у бывшего депутата Даугавпилсской думы Виктора Пучка. В Facebook он поделился контентом, который согласуется с российской интерпретацией событий в Украине, например, что украинцы взяли в заложники половину Мариуполя.
Передача de facto созвонилась с Виктором Пучкой, но тот заявил, что комментировать ничего не будет. Предложил отправить письмо по электронной почте, но так и не ответил на вопросы.
Другие депутаты, также не ответили на запрос об интервью. Лидер партии Росликов, хотя изначально и согласился на беседу с de facto, в выходные уже не смог найти время.
Место в правительстве партии "За стабильность!" никто не предлагает. Это означает, что партии придется работать в оппозиции. Для того чтобы депутаты могли полноценно функционировать в нескольких комиссиях Сейма - по безопасности, иностранным делам, обороне, депутатам необходимо получить разрешение от спецслужб на работу с государственной тайной. И это может оказаться непростым испытанием для депутатов от партии. И не только из-за предыдущих заявлений. Например, Гревцова уже успела попасть в скандал.
Также de facto стало известно, что избранный по списку партии "За стабильность!" Дмитрий Коваленко попал в поле зрения полиции в связи с продажей контрабандных сигарет.
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