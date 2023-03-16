Гревцова вышла из партии "За стабильность!"

Такое решение Гревцова приняла после приговора суда, где депутат была приговорена к 160 часам общественных работ.

С другой стороны, Гревцова сообщила агентству LETA, что выход из партии не связан с приговором суда. Она сказала, что это было "независимое и взвешенное решение". Она также заявила, что не вернется ни в партию, ни во фракцию, даже если суд вынесет оправдательный приговор.

Гревцова продолжит работу в Сейме в качестве независимого депутата.

Напомним, что ранее Алексей Росликов говорил, что довольно сложно поставить под сомнение решение судьи, рассматривавшего дело депутата Сейма Глории Гревцовой ("За стабильность!").

"Абсолютно все юристы говорят, что это очень грамотный профессионал. Поэтому оспорить его решение довольно сложно", - сказал политик, добавив, что если Гревцова решит продолжить судебные разбирательства, то партия ее обязательно поддержит.

Позже Глория Гревцова опубликовала обращение в TikTok, где подтвердила, что выходит из партии "За стабильность". Также она сказала, что продолжит работу в Сейме как независимый депутат. Кроме того она заявила, что ее политическая позиция не изменилась.