Как последовательница известной секты лишилась дома

Конечно, эти бумаги нигде нельзя использовать. Однако есть последователи, которые пытаются ими рассчитаться. Бонни также запросила "деньги за лояльность", но еще не получила их.

Через несколько дней после того, как Бонни выгнали из дома, подписчики Дидуло в Telegram спросили ее, как у нее дела и не вмешается ли в них "королева".

"Это трагедия, - написал один из сторонников. - Королева Романа должна нанять военных".

Этот комментарий и многие другие, включая комментарии Бонни, были удалены. В этом нет ничего необычного: нанятые Дидуло модераторы регулярно удаляют все, что даже отдаленно ставит под сомнение ее власть и влияние.

Профессор Кристин Сартези, которая следит за деятельностью Дидуло, говорит: "Я помню день, когда Бонни публиковала сообщение о потере дома и просьбы о помощи. Позже приближенные Дидуло вели прямую трансляцию. Они даже не упомянули Бонни. Никаких извинений или "позвольте нам вам помочь". Ничего такого не было"

Профессор добавляет: "Я думаю, что многие семьи страдают подобным образом, о чем мы просто ничего не знаем".

Однако Дидуло имеет такое сильное влияние на своих последователей, что даже страшные события ничего не меняют. Даже потеряв свой дом, Бонни по-прежнему участвует в групповых беседах в виртуальном чате. Она не говорит конкретно, что происходит, но отмечает, что это "ужасно". И несмотря на все случившееся, она до сих пор верна своей "королеве".

"Я хочу помочь вам, как только мы вернемся домой, - недавно написала она Дидуло. - Это был долгий месяц, чтобы разобраться с нашей проблемой".

Как и ранее, это сообщение также было проигнорировано.