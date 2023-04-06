Как последовательница известной секты лишилась дома

Жительница Канады Бонни была выселена из дома полицией. Она посадила в машину дочь и своих питомцев, а также отправила отчаянное послание королеве Канады в Telegram, сообщает Vice.
"Им все равно, - написала она. - Они выгнали нас из дома без одежды, без еды, без всего. Кошки, птицы и моя дочь - мы все в моей машине. Пожалуйста, помогите, королева! Нам некуда идти".
Королева не ответила ни слова.
В Канаде вообще нет королевы.
Правда, женщина по имени Романа Дидуло объявила себя королевой Канады и издала "указ", согласно которому люди в их стране не должны оплачивать коммунальные услуги и ипотечные платежи. Канадская "королева" печально известна своими теориями заговора, которые исходят от еще более печально известного движения под названием QAnon. Трудно поверить, но у этой женщины сотни последователей по всей Канаде и за ее пределами. Бонни тоже среди них.
Бонни перестала платить по ипотеке и другим счетам более года назад, потому что "королева" объявила, что не надо платить по счетам.
Именно поэтому Бонни игнорировала все предупреждения о выплатах, ведь, наслушавшись теорий заговора, она знала, что плохие парни просто пытались ее запугать.
В конце концов Бонни была лишена права выкупа дома. Ее "королева", конечно же, ничем не помогла своей верной последовательнице.
Свои теории и домыслы Романа Дидуло позаимствовала у движения QAnon, то есть у секты. Теория основана на убеждении, что теперь уже бывший президент Трамп проводит специальную военную операцию против криминальной сатанинской элиты, которая насилует детей, ест их и пьет детскую кровь. Когда лидеры этой сатанистской элиты будут арестованы и будут раскрыты их имена, в обществе якобы произойдет Великое пробуждение (The Great Awakening).
Хотя теория QAnon абсолютно дикая и не имеет никаких логических или реальных доказательств, у нее сотни тысяч сторонников. Подобные идеи прозвучали и в Латвии.
Невероятно, но мошенница Романа Дидуло убедила сотни людей по всей Канаде и за ее пределами, что она не просто "королевская особа", а "межпространственное существо, общающееся с инопланетянами". До недавнего времени Дидуло вместе с несколькими своими последователями ездила в годичное путешествие по Канаде, попутно встречаясь с "земляками". Сейчас на территории одного из поместий ее последователей в Новой Шотландии строится комплекс - другими словами, "королевский" дворец.
Эксперты в различных областях и бывшие последователи (некоторые из которых выдвигают серьезные обвинения) обеспокоены судьбой тех, кто слепо доверяет "королеве". Бонни - яркий пример ущерба, который риторика Дидуло и ее "учения" могут нанести через Интернет.
"Ей все равно. Она утверждает, что доброжелательна, но кажется, что здесь что-то другое", - говорит Кристин Сартески, профессор социальной работы и криминологии в Университете Чатем, которая внимательно следит за Дидуло. "Это грустно. Мошенница причиняет вред людям".
Многим последователям Дидуло отключили электричество из-за ее "указов". Женщина, на дом которой банк планировал обратить взыскание из-за невыплаченных ипотечных долгов, направила в банк от имени Дидуло "распоряжение" о немедленном прекращении выселения и взыскания долга.
Конечно, на банк это не произвело никакого впечатления.
В Telegram, где общаются подписчики Дидуло и где Бонни просила "королеву" о помощи после выселения, она также описала события, приведшие к потере дома.
Несколько месяцев банк пытался заставить ее заплатить, но Бонни наотрез отказывалась. В декабре Бонни вызвали на слушание по делу о выселении, где она могла оспорить лишение права выкупа.
"Я не пошла на слушания, потому что королева Романа сказала, что они не имеют силы, а их решения недействительны. Они пригрозили выселить меня силой, - написала Бонни в чате. - Ко мне прислали судебного пристава - угрозы, как обычно".
"Я твердо стояла на своем, потому что королева Романа обладает реальной властью и говорит, что Королевство Канада удивительно", - добавила она позже.
Конечно, Бонни выселили из дома.
Мало того что Дидуло и те, кто путешествует с ней, игнорируют страдания, которые она причиняет своим самым преданным последователям, они также продолжают просить пожертвования. За последние два года подписчики собрали для Дидуло сотни тысяч долларов.
Последняя мошенническая идея Дидуло - сбор пожертвований в обмен на "деньги лояльности". Взамен люди получают большие листы бумаги с пурпурным флагом Дидуло и записью о том, что они стоят 100 000 (никто не знает, в каких единицах).
Конечно, эти бумаги нигде нельзя использовать. Однако есть последователи, которые пытаются ими рассчитаться. Бонни также запросила "деньги за лояльность", но еще не получила их.
Через несколько дней после того, как Бонни выгнали из дома, подписчики Дидуло в Telegram спросили ее, как у нее дела и не вмешается ли в них "королева".
"Это трагедия, - написал один из сторонников. - Королева Романа должна нанять военных".
Этот комментарий и многие другие, включая комментарии Бонни, были удалены. В этом нет ничего необычного: нанятые Дидуло модераторы регулярно удаляют все, что даже отдаленно ставит под сомнение ее власть и влияние.
Профессор Кристин Сартези, которая следит за деятельностью Дидуло, говорит: "Я помню день, когда Бонни публиковала сообщение о потере дома и просьбы о помощи. Позже приближенные Дидуло вели прямую трансляцию. Они даже не упомянули Бонни. Никаких извинений или "позвольте нам вам помочь". Ничего такого не было"
Профессор добавляет: "Я думаю, что многие семьи страдают подобным образом, о чем мы просто ничего не знаем".
Однако Дидуло имеет такое сильное влияние на своих последователей, что даже страшные события ничего не меняют. Даже потеряв свой дом, Бонни по-прежнему участвует в групповых беседах в виртуальном чате. Она не говорит конкретно, что происходит, но отмечает, что это "ужасно". И несмотря на все случившееся, она до сих пор верна своей "королеве".
"Я хочу помочь вам, как только мы вернемся домой, - недавно написала она Дидуло. - Это был долгий месяц, чтобы разобраться с нашей проблемой".
Как и ранее, это сообщение также было проигнорировано.
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