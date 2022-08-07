Business Insider: Эзра Миллер и его секта, преследования малолетних и насилие

В статья есть комментарии от людей, которые якобы видели актера в Исландии в 2020 году. Они говорят, что от него исходил неприятный запах, он ходил по улицам Рейкьявика босиком, а на ноге у него была рана. Миллер там снимал жидье через сервис Airbnb. Девушка, побывавшая в квартире, называет то, что там видела, "коммуной", где все были словно под гипнозом. Словно это была секта, где воспевали Эзру. Это подтверждает 18-летняя девушка, у которой, по ее словам, были с Миллером "недолгие сексуальные отношения".