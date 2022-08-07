Голливудский актер, звезда франшизы "Фантастические твари" Эзра Миллер (Ezra Miller) в последние несколько лет постоянно оказывается в центре неприятных историй. Недавно издание Business Insider выпустило текст-расследование, посвященный скандалам вокруг него.
Business Insider: Эзра Миллер и его секта, преследования малолетних и насилие
29-летний Эзра Миллер давно эпатирует публику - как своими модными образами и откровенными фотосессиями. В 2012 году актер совершил каминг-аут как квир-человек и заявил, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. "Квир — это "нет" в ответ на вопросы гендера", - сказал актер. Лучшее подтверждение его позиции - свободный от гендера его стиль одеваться. Постепенно из-за своей смелости актер стал считаться квир-иконой, а его имя обросло скандалами.
Эзра Миллер ранее уже обвинялся в харассменте, развращении несовершеннолетней и даже похищении человека. Студия Warner Bros. не отменила его работу над проектом "Флэш" (у актера главная роль), но появились слухи, что премьера под вопросом. Теперь же вышла статья Business Insider.
В тексте рассказывается о 18-летней девушке из индейской резервации по имени Токата, которую Миллер, как утверждают ее родители, преследовал на протяжении шести лет. Упомянуты и другие похожие случаи.
Родители Токаты обвинили Миллера в том, что он проявлял физическое и психологическое насилие по отношению к их дочери, спал с ней в одной постели, когда ей было 14, давал алкоголь и наркотики. В июне суд выдал ордер, запрещающий актеру приближаться к Токате. Сама девушка утверждает, что все это фантазии ее родителей, пишет Spletnik.ru.
Business Insider пишет об еще одной семье, где Миллер якобы проявлял "неуместный интерес" к 11-летнему ребенку. В конце июня суд выдал ордер, который запрещает актеру контактировать и с этим своим малолетним знакомым. Мать ребенка считает Миллера опасным для подростков.
В статья есть комментарии от людей, которые якобы видели актера в Исландии в 2020 году. Они говорят, что от него исходил неприятный запах, он ходил по улицам Рейкьявика босиком, а на ноге у него была рана. Миллер там снимал жидье через сервис Airbnb. Девушка, побывавшая в квартире, называет то, что там видела, "коммуной", где все были словно под гипнозом. Словно это была секта, где воспевали Эзру. Это подтверждает 18-летняя девушка, у которой, по ее словам, были с Миллером "недолгие сексуальные отношения".
В статье утверждается, что Эзра Миллер всегда носит с собой по крайней мере один пистолет и надевает пуленепробиваемый жилет. Как говорят его знакомые - он опасается атак со стороны ФБР и Ку-клукс-клана. Но пока В СМИ описаны случаи, когда ктер сам нападал или проявлял агрессию к окружающим.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!