В Таллинне пройдет фестиваль кофе

Завоевавшее горячую любовь кофейных гурманов мероприятие уже 7-й раз пройдет во вдохновляющей индустриальной атмосфере Котла культуры 28-29 апреля 2023 года. В очередной раз у экспертов и ценителей кофе есть повод собраться вместе, чтобы насладиться приятным бодрящим ароматом кофе, попробовать кофе разных сортов и обжарки, познакомиться с новинками и приятно провести день на Tallinn Coffee Festival в компании друзей или семьи. На фестивале также будут названы лучшие бариста.
Таллиннский фестиваль кофе не ограничится лишь кофе. В рамках мероприятия каждый сможет найти свой любимый напиток, будь то эксклюзивный кофе, качественный чай или любимое детьми какао. Вдобавок к напиткам можно будет перекусить солеными или сладкими закусками, а настроение создадут необычная атмосфера Котла культуры и музыкальное сопровождение.
На фестивале будут представлены бесспорные профессионалы из Эстонии и зарубежья. Достойные внимания компании по обжарке кофе и крупные импортеры. Среди новичков - компания по обжарке кофе Curonia Coffee Roasters из Латвии, Hayb Coffee из Польши и потрясающий гость из Германии - Main Lane Coffee Roasters.
Фестиваль кофе - это семейное мероприятие. В субботу, 29 апреля, будет открыта детская зона.
В оба дня фестиваля также пройдут кофейные соревнования, где из десятков участников будут определены самые умелые в двух областях: латте-арт, то есть создание изображений на молочной пенке, и каппинг, или дегустация кофе. Помимо эстонских опытных бариста и новичков в этом деле в конкурсе примут участие несколько представителей Латвии.
Время работы фестиваля:
- Пт, 28.04 с 11:00 до 19:00, все любители кофе
- Сб, 29.04 с 11:00 до 18:00, все любители кофе
Билет на мероприятие стоит 8 евро, дети до 12 лет в сопровождении взрослого могут посетить мероприятие бесплатно. Билеты в продаже в Piletilevi и на месте.
Основная цель проходящего 28-29 апреля Таллиннского фестиваля кофе - представление и популяризация культуры кофе, знакомство с новыми продуктами и предложение развлечений для всей семьи. Спонсорами мероприятия являются AS Farmi Piimatööstus и фильтры для воды Brita.
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