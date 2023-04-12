Видео ⟩ В Эстонии неожиданный гость вынудил семью медведей встать на задние лапы

Общество охотников Эстонии 9 апреля поделилось записью лесной камеры, на которую был запечатлен произошедший в Харьюмаа инцидент с медвежьей семьей, пишет Rus.Postimees.
Медведица с тремя медвежатами были на солонце (специальное сооружение в виде кормушки для подкормки животных солью), когда появился кабан. Это заставило медведей встать на задние лапы, чтобы лучше видеть окрестности.
"Кабан хотел прийти поесть, но медведей на площадке уже было много", - сказал местный охотник.
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