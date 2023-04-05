Видео ⟩ Около Лимбажи спасли потерявшегося и раненого медвежонка

Начальник отдела коммуникации и природоведческого просвещения Департамента охраны природы (DAP) Элина Эзериня сообщила, что в зоопарк привезли спасенного из дикой природы медвежонка, оставшегося без матери.
На дороге Лимбажи - Алоя уже несколько дней люди замечали небольшого медвежонка. Он бродил по обочине дороги.
Изначально была надежда, что мать малыша находится рядом, поэтому животное не беспокоили, но, чтобы избежать столкновений с машинами, медвежонка отвезли в Рижский зоопарк, где он был помещен на карантин.
Эзериня говорит, что первые наблюдения показывают, что поведение медведя естественно, а реакция на приближение людей - агрессивна. Скорее всего, он вырос в естественных условиях, а не с людьми, и уже усвоил первые навыки самозащиты.
Медвежонок очень молодой. Родился этой зимой. Первоначально специалисты надеялись, что он потерялся и мать скоро его найдет. Однако после нескольких дней ожидания этого не произошло.
На лбу у медвежонка есть рана, предполагающая, что причиной, по которой его оставили, могла быть какая-то авария, в которой пострадали и медведица, и медвежонок. Впрочем, это бывает и тогда, когда у медведицы первый помет и еще нет опыта в воспитании малышей.
Дальнейшую судьбу медвежонка решат специалисты после наблюдений, проведенных в условиях карантина, и определения состояния здоровья. Планируется взять образцы ДНК медведя, которые будут переданы ученым для включения в базу данных образцов ДНК медведей.
В Латвии бурые медведи (Ursus arctos) являются особо охраняемыми животными. Это самые крупные из латвийских хищников. Самки медведей могут весить до 150 кг, а самцы - до 300 кг. Продолжительность жизни бурого медведя может превышать 30 лет, у него нет естественных врагов.
Медведи - типичные обитатели крупных лесных массивов. Зимнюю спячку медведь устраивает в естественных укрытиях, по возможности сухих и вблизи воды. Обычно не агрессивен и старается избегать контакта с человеком. Опасным для человека могут быть медведицы с медвежатами, а также если преждевременно вывести медведя из спячки или травмировать.
Если человек увидит медведя в дикой природе, нельзя приближаться к нему, пытаться поймать или прикоснуться к животному или его детенышам. Вам нужно как можно быстрее покинуть место встречи, но не бежать.
Если медведь заметил человека и проявляет интерес, следует отступить, не поворачиваясь спиной к медведю и не производя шума.
ВИДЕО: Спасен медвежонок, оставшийся без матери
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