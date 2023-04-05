Видео ⟩ Около Лимбажи спасли потерявшегося и раненого медвежонка

На дороге Лимбажи - Алоя уже несколько дней люди замечали небольшого медвежонка. Он бродил по обочине дороги.

Изначально была надежда, что мать малыша находится рядом, поэтому животное не беспокоили, но, чтобы избежать столкновений с машинами, медвежонка отвезли в Рижский зоопарк, где он был помещен на карантин.

Фото: DAP

Эзериня говорит, что первые наблюдения показывают, что поведение медведя естественно, а реакция на приближение людей - агрессивна. Скорее всего, он вырос в естественных условиях, а не с людьми, и уже усвоил первые навыки самозащиты.

Медвежонок очень молодой. Родился этой зимой. Первоначально специалисты надеялись, что он потерялся и мать скоро его найдет. Однако после нескольких дней ожидания этого не произошло.

На лбу у медвежонка есть рана, предполагающая, что причиной, по которой его оставили, могла быть какая-то авария, в которой пострадали и медведица, и медвежонок. Впрочем, это бывает и тогда, когда у медведицы первый помет и еще нет опыта в воспитании малышей.