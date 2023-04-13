В Риге открылся крупнейший магазин подержанных товаров Banknote XL

В рижском микрорайоне Иманта, на Юрмалас гатве, 30, открылся магазин Banknote XL площадью 300 кв. м. В создание магазина было вложено свыше 50 000 евро, чтобы обеспечить возможность приобрести на месте более 4500 новых и малопользованных товаров, а также с выгодой продать вещи, которые больше не находят себе применения в домашнем хозяйстве.
Это крупнейший магазин такого концепта в странах Балтии.
"Компания DelfinGroup уже многие годы предлагает своим клиентам простые и понятные финансовые услуги, а также успешно участвует в обороте и торговле подержанными, малопользованными и новыми товарами. <...> Мы предлагаем своим клиентам товары, проверенные нашими экспертами, на которые предоставляется гарантия вплоть до 2 лет", - пояснил председатель правления DelfinGroup Дидзис Адмидиньш.
Сейчас в магазине Banknote XL предлагаются товары широкого спектра: ювелирные изделия, смартфоны, бытовая техника, портативные компьютеры, рабочие инструменты, аудио- и видеотехника, спортивный инвентарь, часы, предметы интерьера и другие товары.
Товары из этих категорий в магазине можно не только купить, но и продать на месте, тем самым освободив место дома и заработав дополнительные средства.
По данным проведенного предприятием опроса, 66% жителей Латвии хранят отслужившие свое вещи дома в надежде, что когда-нибудь снова будут ими пользоваться.
"Принцип циркулярной экономики предусматривает максимальное использование ценности товара, причем передавая его в повторный оборот, можно получить финансовую выгоду. Мы укрепляем в обществе идею вторичного использования товаров как устойчивую альтернативу, одновременно призывая людей изменить свое представление о подержанных товарах и общими силами уменьшить оставляемый нами углеродный след", - добавил Адмидиньш.
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