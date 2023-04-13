В Риге открылся крупнейший магазин подержанных товаров Banknote XL

Это крупнейший магазин такого концепта в странах Балтии.

"Компания DelfinGroup уже многие годы предлагает своим клиентам простые и понятные финансовые услуги, а также успешно участвует в обороте и торговле подержанными, малопользованными и новыми товарами. <...> Мы предлагаем своим клиентам товары, проверенные нашими экспертами, на которые предоставляется гарантия вплоть до 2 лет", - пояснил председатель правления DelfinGroup Дидзис Адмидиньш.

Сейчас в магазине Banknote XL предлагаются товары широкого спектра: ювелирные изделия, смартфоны, бытовая техника, портативные компьютеры, рабочие инструменты, аудио- и видеотехника, спортивный инвентарь, часы, предметы интерьера и другие товары.

Товары из этих категорий в магазине можно не только купить, но и продать на месте, тем самым освободив место дома и заработав дополнительные средства.

По данным проведенного предприятием опроса, 66% жителей Латвии хранят отслужившие свое вещи дома в надежде, что когда-нибудь снова будут ими пользоваться.

"Принцип циркулярной экономики предусматривает максимальное использование ценности товара, причем передавая его в повторный оборот, можно получить финансовую выгоду. Мы укрепляем в обществе идею вторичного использования товаров как устойчивую альтернативу, одновременно призывая людей изменить свое представление о подержанных товарах и общими силами уменьшить оставляемый нами углеродный след", - добавил Адмидиньш.