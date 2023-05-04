Валентин Юдашкин: поддержка Примадонны, отношения с Вайкуле и онкология

В 2016 году в российской звездной тусовке заметили, что модельер стал плохо выглядеть из-за болезни. Позже СМИ выяснили, что Юдашкин действительно был экстренно прооперирован из-за проблем с почками: "Я думаю, что все живые люди, и люди болеют. Мы все под Богом, и никогда не знаешь, что и как будет".

Долгое время дизайнер не говорил о своем заболевании, хотя его друзья не скрывали, что у Юдашкина онкология. Впервые открыто кутюрье заговорил о болезни в 2021 году.

Все началось с головных болей, одолевших прежде не жаловавшегося на мигрени модельера в 2016-м. Именно в тот год дизайнер пропустил чек-ап всего организма, который обычно проходил в клинике Лос-Анджелеса. Так как проблема не исчезала, Юдашкин обратился в центр имени Бурденко. Обследование показало, что в голове пациента уже есть метастазы.

Первым очагом рака стала почка, но за год болезнь распространилась дальше. В борьбе за жизнь дизайнеру пришлось перенести несколько полостных операций. Таргетная химиотерапия, блокирующая рост раковых клеток, была необходима модельеру постоянно.

"Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать. Что-то на 10 лет делать не возьмусь, не хочу… Сейчас я спокойный", - цитирует Юдашкина StarHit.ru.