Валентин Юдашкин: поддержка Примадонны, отношения с Вайкуле и онкология

На 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием. Как ни странно, кутюрье ушел из жизни вслед за своим наставником: 30 апреля не стало Зайцева, а 2 мая умер Валентин Юдашкин.
О работе с Лаймой Вайкуле
"Это была моя артистка", - говорил модельер в интервью Светлане Бондарчук
Кутюрье отмечал, что на момент их знакомства у Лаймы были тогда наряды, которые ему нравились (балетные пачки, кожа и т. п.). Кроме того, у нее в команде "был парень, который шил". По словам Юдашкина, он мог сшить любое изделие по выкройкам, которые ему приносили. "Ему приносили эскизы... Что-то делали прямо перед концертом... Тут и Резник, тут и Паулс", - вспоминал Валентин Абрамович.
Да, Юдашкин не стал отрицать, что многие знакомства он приобрел, работая именно с Лаймой Вайкуле.
Он указал, что перепробовал все в своей карьере: шил для цирковых артистов (включая кошек и обезьян), работал ассистентом у фотографа Юрия Желудева, писал для газет (таких как "Комсомольская правда" и другие), для журнала "Крестьянка" и т. д. В 1988 году Валентин Юдашкин и его супруга работали с трио "Экспрессия", в котором танцевал Борис Моисеев.
Стоит отметить, что кроме советских и российских знаменитостей в нарядах от Юдашкина появлялись такие западные звезды, как Селин Дион, Леди Гага и многие другие.
"Прощай, друг… Талантливый, деликатный, незаменимый…" - написала в свих соцсетях Лайма Вайкуле.
3 мая Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь", в котором рассказала, каким был Юдашкин.
"Его знал в советское время каждый косметолог, потому что косметологи должны были еще раскрашивать (...). Например, делать тигра из женского лица. Он учил их рисовать на лице. Он был в жюри на международном конкурсе... Он потрясающе делал грим. Я называла его "Димедрольчик", - вспоминает Лайма Вайкуле.
Певица отмечает, что Валентин Юдашкин, когда заходил к ней в гримерку, как-то умудрялся делать так, чтобы ей становилось спокойно: "Он всегда был такой. Он был хороший друг, прекрасный человек и талантливейший визажист для меня".
Вайкуле отметила, что она всегда его любила и ей жаль, что о нем приходится говорить в прошедшем времени. Певица не знает, делал ли он еще кому-то make up кроме нее.
"Он работал на комбинате. Из-за меня его уволили, потому что он поехал со мной на гастроли. Он опоздал, не вышел на работу, и его уволили", - вспоминает Вайкуле.
Она сделала предположение, что именно его увольнение стало толчком к развитию его карьеры модельера и дизайнера.
Дружба с Аллой Пугачевой
Алла Пугачева много лет дружила с модельером.
"Алла Пугачева не из тех женщин, которые бегут за модой. В этом счастье. Она самостоятельна и интеллектуальна, хотя довольно отчаянная: может надеть что угодно", - признавался Валентин Юдашкин.
Если длинные знаменитые балахоны для Аллы Борисовны создал Вячеслав Зайцев, то автором коротких черных балахонов стал именно Юдашкин. Первое такое однотонное платье в 1994 году Примадонна получила именно от Валентина Юдашкина. С тех самых пор она заразилась любовью к мини.
К слову, на празднование 10-летия модного дома Valentin Yudashkin Алла Борисовна пришла в том самом легендарном платье, отдав дань уважения любимому модельеру.
Стоит заметить, что кутюрье не выступил против военного вторжения России в Украину. Из-за этого россиянину запретили участвовать в Неделе моды в Париже. Но его близкая подруга Алла Пугачева выступила против войны и покинула Россию. Ее супруг Максим Галкин получил статус "иноагента".
3 мая стало известно, что Алла Борисовна прилетела в Москву.
Помощница Примадонны Елена Чупракова не смогла ответить на вопрос, посетит ли Алла Пугачева прощание со своим другом - модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище.
Ранее поклонники были удивлены тому, что Алла Борисовна не посвятила прощальный пост в Instagram Валентину Юдашкину. Оказалось, Примадонна готовилась к поездке в Россию.
СМИ неизвестно, где остановилась артистка - в своем замке или у Юдашкиных. Не исключено, что именно там, ведь с Валентином Абрамовичем певица дружила 30 лет, пишет портал StarHit.ru.
Борьба с онкологией
В 2016 году в российской звездной тусовке заметили, что модельер стал плохо выглядеть из-за болезни. Позже СМИ выяснили, что Юдашкин действительно был экстренно прооперирован из-за проблем с почками: "Я думаю, что все живые люди, и люди болеют. Мы все под Богом, и никогда не знаешь, что и как будет".
Долгое время дизайнер не говорил о своем заболевании, хотя его друзья не скрывали, что у Юдашкина онкология. Впервые открыто кутюрье заговорил о болезни в 2021 году.
Все началось с головных болей, одолевших прежде не жаловавшегося на мигрени модельера в 2016-м. Именно в тот год дизайнер пропустил чек-ап всего организма, который обычно проходил в клинике Лос-Анджелеса. Так как проблема не исчезала, Юдашкин обратился в центр имени Бурденко. Обследование показало, что в голове пациента уже есть метастазы.
Первым очагом рака стала почка, но за год болезнь распространилась дальше. В борьбе за жизнь дизайнеру пришлось перенести несколько полостных операций. Таргетная химиотерапия, блокирующая рост раковых клеток, была необходима модельеру постоянно.
"Я стал радоваться тому, что есть. У меня нет огромных планов, я не живу на десятилетия, как раньше. Живу короткими отрезками, насколько по здоровью могу распланировать. Что-то на 10 лет делать не возьмусь, не хочу… Сейчас я спокойный", - цитирует Юдашкина StarHit.ru.
Даже после этого Валентин Юдашкин старался сохранить оптимизм. К примеру, отмечал, что раньше приходилось ограничивать себя в питании, а теперь исхудал и может легко съесть пару пирожных, не боязнь поправиться.
В борьбе с раком пищевода ему очень помогала поддержка семьи и друзей. О реакции Аллы Пугачевой он говорил:
"У нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она, обычно уверенная, была растеряна и не понимала, как быть. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать".
До самых последних дней Юдашкин вел достаточно активный образ жизни, а в марте 2023 года он даже съездил в Израиль, чтобы навестить перебравшуюся туда Аллу Пугачеву.
Смерть кутюрье стала полной неожиданностью. Ведь только накануне дизайнер связывался с прессой, комментируя недавний уход своего наставника Вячеслава Зайцева.
"Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, дорогой Валя", - написал Максим Галкин.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!