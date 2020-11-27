"Тут и Резник, тут и Паулс": Юдашкин признался, что первой его заметила Лайма Вайкуле

"Это была моя артистка", - отмечает стиль певицы 57-летний модельер.

Кутюрье вспоминает, что у Лаймы были тогда наряды, которые ему нравились (балетные пачки, кожа и т. п.). Кроме того, у нее в команде "был парень, который шил". По словам Юдашкина, он мог сшить любое изделие по выкройкам, которые ему приносили.

"Ему приносили эскизы... Что-то делали прямо перед концертом... Тут и Резник, тут и Паулс", - вспоминает Валентин Абрамович.

Да, Юдашкин не стал отрицать, что многие знакомства он приобрел, работая с Лаймой Вайкуле. Он указал, что перепробовал все в своей карьере: шил для цирковых артистов (включая кошек и обезьян), работал ассистентом у фотографа Юрия Желудева, писал для газет (таких как "Комсомольская правда" и другие), для журнала "Крестьянка" и т. д.

Филипп Киркоров рассказал Светлане Бондарчук о своей первой съемке в 1988 году на Арбате для программы "Утренняя почта". Именно тогда он познакомился с Валентином Юдашкиным и его супругой, которые работали с трио "Экспрессия".

"Это было мое первое знакомство с шоу-бизнесом", - подчеркивает артист.

Король российской эстрады не скрывает, что Юдашкин и его жена были с ним в один из важнейших дней в его жизни - когда он делал предложение Алле Пугачевой. Он признался, что Юдашкин - это его талисман, ведь на всех шоу один или два костюма обязательно должны быть от звездного кутюрье, тогда все пройдет удачно.

Стоит отметить, что кроме советских и российских знаменитостей в нарядах от Юдашкина появлялись такие западные звезды, как Селин Дион, Леди Гага и многие другие.