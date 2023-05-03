СМИ: Алла Пугачева прилетела в Москву

Помощница Примадонны Елена Чупракова не смогла ответить на вопрос, посетит ли Алла Пугачева прощание со своим другом - модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее поклонники были удивлены тому, что Алла Борисовна не посвятила прощальный пост в Instagram Валентину Юдашкину. Оказалось, Примадонна готовилась к поездке в Россию.

СМИ неизвестно, где остановилась артистка - в своем замке или у Юдашкиных. Не исключено, что именно там, ведь с Валентином Абрамовичем певица дружила 30 лет, пишет портал StarHit.ru.

В марте 2023 года модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной навещали Аллу Пугачеву в Израиле.