СМИ: Алла Пугачева прилетела в Москву

Ряд российских изданий сообщил, что Алла Пугачева прилетела в Москву. Журналисты ссылаются на слова ее помощницы.
Помощница Примадонны Елена Чупракова не смогла ответить на вопрос, посетит ли Алла Пугачева прощание со своим другом - модельером Валентином Юдашкиным, которое запланировано на 6 мая на Троекуровском кладбище.
Ранее поклонники были удивлены тому, что Алла Борисовна не посвятила прощальный пост в Instagram Валентину Юдашкину. Оказалось, Примадонна готовилась к поездке в Россию.
СМИ неизвестно, где остановилась артистка - в своем замке или у Юдашкиных. Не исключено, что именно там, ведь с Валентином Абрамовичем певица дружила 30 лет, пишет портал StarHit.ru.
В марте 2023 года модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной навещали Аллу Пугачеву в Израиле.
Напомним, 2 мая на 60-м году жизни скончался российский модельер Валентин Юдашкин. В течение последних нескольких лет он болел тяжелым онкологическим заболеванием.