Фото ⟩ "Увидеть нашу подругу Аллочку": Юдашкины прилетели в Тель-Авив навестить Пугачеву

"Прилетели на два дня в Тель-Авив, чтобы увидеть маму и нашу подругу Аллочку", - рассказала Марина Юдашкина.

Юдашкина запретила пользователям оставлять комментарии по этой публикацией.

Примадонна и семья Юдашкиных очень дружны. В конце лета 2022 года Пугачева приехала из Латвии в Россию и навестила друзей, о чем в соцсетях сообщила Марина Юдашкина.

Марина Владимировна поспешила показать Примадонне новорожденную внучку. Под фото она оставила трогательную подпись.

"Алла, Аллочка, Аллуся. Наша подруга приехала в гости, как давно мы не виделись, но повод замечательный! Увидеть не только нас, но и нашу внучку - Агату", - написала 63-летняя топ-менеджер модного дома Valentin Yudaskin.

Ранее Алла Пугачева посетила концерты Манижи и Валерия Меладзе.

Конечно, травля в адрес Примадонны в российских СМИ продолжается. Желтая пресса то и дело вспоминает детали личной жизни и карьерного пути Пугачевой. Многим не нравится, что Алла Борисовна после 24 февраля 2022 года забрала детей и улетела с семьей в Израиль, где сейчас и проживает.

Часть лета 2022 года Пугачева и Галкин провели в Юрмале. О чем RUS TVNET много и подробно писал. В августе Примадонна вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле посетила показ картины "Жена Чайковского" Кирилла Серебрянникова в кинотеатре Splendid Palace. Супруги намерены вернуться в Латвию и в 2023 году.

Напомним, Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября 2022 года он был объявлен в России "иностранным агентом". Примадонна попросила зачислить себя в эти же списки вместе с ним.