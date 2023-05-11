"Я отлично. Весела, жива и здорова": Женя Беркович написала письмо из СИЗО



Письмо Жени Беркович опубликовала в Facebook телеведущая, продюсер, основатель портала W-O-S Екатерина Хорикова.

"Не делайте из меня Жанну ДʼАрк! Я девочка, я хочу домой, просекко и большой толстый стейк. А не быть знаменем!

Не ругайтесь между собой хотя бы моим именем и никого не ешьте! (только пейте) Давайте все за котиков, не против друг друга?

Не суетитесь. Я отлично. Весела, жива и здорова. Семья под контролем! Коты накормлены!

К. М. в этом деле вообще ни при чем. Честное слово. Клянусь своим дневным и ночным кремом, которые я не успела даже распечатать.

Я счастлива вашим письмам, и простите, если не отвечаю - не успеваю!".

"Медуза" цитирует и другое письмо Беркович, которое она писала своей матери Елене Михайловне Эфрос. В нем Женя указала, что единственный раз заплакала, когда в зале суда зачитали список поручителей. Она призналась, что не думала, что такая поддержка вообще бывает.

Когда письмо было написано, неизвестно.