"Я отлично. Весела, жива и здорова": Женя Беркович написала письмо из СИЗО

Режиссер Женя Беркович, арестованная в РФ по "подозрению в оправдании терроризма" в спектакле "Финист Ясный Сокол", передала письмо из СИЗО, пишет "Медуза".
Письмо Жени Беркович опубликовала в Facebook телеведущая, продюсер, основатель портала W-O-S Екатерина Хорикова.
"Не делайте из меня Жанну ДʼАрк! Я девочка, я хочу домой, просекко и большой толстый стейк. А не быть знаменем!
Не ругайтесь между собой хотя бы моим именем и никого не ешьте! (только пейте) Давайте все за котиков, не против друг друга?
Не суетитесь. Я отлично. Весела, жива и здорова. Семья под контролем! Коты накормлены!
К. М. в этом деле вообще ни при чем. Честное слово. Клянусь своим дневным и ночным кремом, которые я не успела даже распечатать.
Я счастлива вашим письмам, и простите, если не отвечаю - не успеваю!".
"Медуза" цитирует и другое письмо Беркович, которое она писала своей матери Елене Михайловне Эфрос. В нем Женя указала, что единственный раз заплакала, когда в зале суда зачитали список поручителей. Она призналась, что не думала, что такая поддержка вообще бывает.
Когда письмо было написано, неизвестно.
9 мая на концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля "Финист Ясный Сокол" Евгению Беркович и Светлану Петрийчук.
"Я не смотрел спектакль "Финист Ясный Сокол", но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых русских женщинах. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи… В кандалах двух девушек…" - сказал Александр Розенбаум.
Артист вспомнил фильм Веры Глаголевой "Одна война", который рассказывает о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов. Он отметил, что никогда бы не смог "и никто бы из вас не смог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма". После этих слов в зале послышались аплодисменты.
"Переборщили сильно. Пора заднюю включать", - подытожил Александр Яковлевич.
Напомним, что 4 мая в Москве задержали режиссера спектакля "Финист Ясный Сокол" Евгению Беркович, а в Санкт-Петербурге прошел обыск в квартире ее матери и бабушки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол".
Личные поручительства за режиссера Женю Беркович подписало множество артистов, общественных деятелей и художественных руководителей театров. Среди подписантов Константин Райкин, Нюта Федермессер, Максим Виторган и многие другие. Telegram-канал Ксении Собчак опубликовал полный список.
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