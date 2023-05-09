"Отпусти меня на покой": режиссер Женя Беркович написала антивоенное стихотворение

В мае 2022 года режиссер Женя Беркович написала одно из самых ярких антивоенных стихотворений, появившихся с начала полномасштабной войны в Украине, которую начала Россия. Сейчас ее арестовали по "подозрению в оправдании терроризма". RUS TVNET публикует это стихотворение целиком.
То ли новостей перебрал,
То ли вина в обед,
Только ночью к Сергею пришёл его воевавший дед.
Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор
За окном. У меня, говорит, к тебе,
Сереженька, разговор.
Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук,
Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук?
Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт,
Просто возьми и не делай этого, просит дед.
Никаких побед моим именем,
Вообще никаких побед.
Также, он продолжает, я был бы рад,
Если бы ты не носил меня на парад,
Я прошу тебя очень (и делает так рукой),
Мне не нужен полк,
Ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой.
Отпусти меня на покой, Серёжа,
Я заслужил покой.
Да, я знаю, что ты трудяга, умница, либерал,
Ты все это не выбирал,
Но ведь я-то тоже не выбирал!
Мы прожили жизнь,
Тяжелую и одну.
Можно мы больше не будем
Иллюстрировать вам войну?
Мы уже все, ребята,
Нас забрала земля.
Можно вы как-то сами.
Как-то уже с нуля.
Не нужна нам ни ваша гордость,
Ни ваш потаённый стыд.
Я прошу тебя, сделай так,
Чтоб я был наконец забыт.
Но ведь я забуду, как в русском музее
Мы искали девятый вал,
Как я проснулся мокрый,
А ты меня одевал,
Как читали Пришвина,
Как искали в атласе полюса,
Как ты мне объяснял, почему на небе
Такая белая полоса
За любым самолетом,
Как подарил мне
Увеличительное стекло...
Ничего, отвечает дед,
Исчезая.
Тебе ведь и это не помогло
Напомним, что 4 мая в Москве задержали режиссера спектакля "Финист Ясный Сокол", а в Санкт-Петербурге прошел обыск в квартире матери и бабушки Беркович. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол".
Личные поручительства за режиссера Женю Беркович подписали множество артистов, общественных деятелей и художественных руководителей театров. Среди подписантов Константин Райкин, Нюта Федермессер, Максим Виторган и многие другие. Telegram-канал Ксении Собчак опубликовал полный список.
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