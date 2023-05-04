В Москве задержана режиссер Женя Беркович

Следственный комитет РФ возбудил в четверг, 4 мая, уголовное дело по статье об оправдании терроризма, связанное со спектаклем "Финист Ясный Сокол", который поставила по пьесе Светланы Петрийчук театральный режиссер, экс-участница "Седьмой студии" Евгении Беркович Издание "Ротонда" и петербургский депутат Борис Вишневский уточнили, что Беркович была задержана в Москве.

В тот же день прошли обыски у матери Беркович - Елены Эфрос, а также ее бабушки, писательницы и правозащитницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге, рассказали Эфрос и Борис Вишневский в Facebook. "К нам домой пришли с обыском. На Женю заведено уголовное дело из-за "Финиста". "Оправдание терроризма", - написала Елена Эфрос.

В свою очередь издание "ОВД-Инфо", сообщает, что уголовное дело возбуждено по факту "преступления", а не против конкретных лиц, и что Беркович проходит по этому делу в статусе свидетеля.

Автор сценария спектакля Светлана Петрийчук тоже задержана

Кроме того, в Москве задержана драматург Светлана Петрийчук. "Из аэропорта "Внуково" ее доставили на допрос в центр Москвы", - указывается в Telegram-канале "ОДВ-Инфо LIVE". "Медуза" со ссылкой на мужа Петрийчук Юрия Шехватова пишет, что речь, предположительно, идет о том же деле, что и у Беркович.

В спектакле "Финист Ясный Сокол" рассказывается о женщинах, которые решили "виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию". Он основан на реальных историях женщин, впоследствии осужденных за "пособничество терроризму". В 2022 году этот спектакль получил премию "Золотая маска" в двух категориях.