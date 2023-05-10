"Переборщили сильно. Пора заднюю включать": Розенбаум об аресте Беркович и Петрийчук

9 мая на концерте в Петербурге певец Александр Розенбаум вступился за арестованных по делу об оправдании терроризма авторов спектакля "Финист Ясный Сокол" Евгению Беркович и Светлану Петрийчук. В Сети появилось видео с обращением артиста, пишет "Фонтанка".
"Я не смотрел спектакль "Финист Ясный Сокол", но Светлана Петрийчук и Женя Беркович написали об обманутых женщинах русских. Я не про политику сейчас говорю, ни в коем случае. Мы понимаем, что кому-то захотелось, но у нас же умное государство, мы надеемся. Разве можно такие вещи… В кандалах двух девушек…" - сказал Александр Розенбаум.
Артист вспомнил про фильм Веры Глаголевой "Одна война", который рассказывает о женщинах, родивших детей от немецких оккупантов. Он отметил, что никогда бы не смог, "и никто бы из вас не мог представить, что Веру притянули бы за оправдание фашизма". После этих слов в зале послышались аплодисменты.
"Переборщили сильно. Пора заднюю включать", - подытожил Александр Яковлевич.
Напомним, что 4 мая в Москве задержали режиссера спектакля "Финист Ясный Сокол", а в Санкт-Петербурге прошел обыск в квартире матери и бабушки Беркович. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оправдании терроризма в связи со спектаклем "Финист Ясный Сокол".
Личные поручительства за режиссера Женю Беркович подписали множество артистов, общественных деятелей и художественных руководителей театров. Среди подписантов Константин Райкин, Нюта Федермессер, Максим Виторган и многие другие. Telegram-канал Ксении Собчак опубликовал полный список.
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