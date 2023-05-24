3 знака Зодиака среди мужчин, которые могут превратить в кошмар жизнь партнерши

Стрелец

Стрельцы очень упрямые, а это, в свою очередь, означает, что они редко когда готовы в чем-то уступать своей половинке. Они привыкли жить в свое удовольствие. И партнеру придется под них подстраиваться. Иначе мужчина-Стрелец просто может "задавить", пишет DailyHoro.

Козерог

У Козерогов семь пятниц на неделе. А кроме того, они настоящие меланхолики. Сами не могут определиться с тем, что им нужно, так и в депрессию из-за этого уходят. С такими мужчинами партнер нередко может находиться в подвешенном состоянии.

Весы

Астрологи говорят, что Весы - это один из самых нерешительных знаков Зодиака. Из-за этого они очень долго ходят вокруг да около, много размышляют и анализируют. Весы не готовы развивать отношения. Для них важно, чтобы все было так, как они себе придумали, и все.