Видео ⟩ Медведь в США "обчистил" кондитерскую на 60 капкейков

Хозяйка кондитерской Мириам Стивенс в Instagram написала, что слышала, как ее работница Морин Уильямс кричит о том, что на складе медведь.

Уильямс местному телеканалу WTNH рассказала, что она кричала, чтобы напугать медведя, но он просто отходил и возвращался - еще три раза.

На видео с камер наблюдения, полученное WTNH, видно, как медведь вытаскивает из складской автостоянки коробку с пирожными. Стивенс говорит, что медведь съел 60 капкейков.

"За последние три года работы на этом месте было много случаев, когда мы выходили на улицу и нам приходилось буквально бежать обратно, потому что в мусорном баке был медведь, и мы всегда шутили, что он придет сюда. Но это была просто шутка. До вчерашнего дня", - рассказала Стивенс.

Один работник все-таки добился того, чтобы медведь ушел, используя звуковой сигнал машины.