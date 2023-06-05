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Водитель Ferrari пытался дать взятку полицейскому - получил штраф в 9300 евро

rus.tvnet.lv
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Взяточничество. Иллюстративное фото.
Взяточничество. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Суд Латгальского предместья Риги 2 июня по делу о даче взятки дорожному полицейскому наказал водителя автомобиля Ferrari штрафом в размере 9300 евро, стало известно в суде.

Публично доступная информация свидетельствует о том, что обвиняемым является предприниматель Эдуард Слобин.

Суд информирует, что между прокурором и Слобиным было заключено соглашение.

Согласно обвинению, сотрудники полиции остановили машину Ferrari за превышение разрешенной скорости движения, а именно там, где разрешенная максимальная скорость движения составляет 50 км/ч, водитель ехал со скоростью 120 км/ч.

Полицейские попросили мужчину предъявить водительские права и регистрационное удостоверение транспортного средства. Слобин вместо затребованных документов дал стражу порядка не менее двух банкнот в 50 евро, чтобы тот не принял решение о начале процесса административного правонарушения и применении наказания, свидетельствует обвинение.

Прокурор призвал мужчину к уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Программа Латвийского телевидения De Facto осенью сообщала, что Слобин связан с делом банкротства инвестиционной платформы Envestio. Предприятия, принадлежащие Слобину, в целом от Envestio получили около 3,5 млн евро.

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