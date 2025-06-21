Видео Возле Рижской ГЭС из грузовика вывалился рулон жести весом несколько тонн

Следы на асфальте - от жестяного рулона весом 10 тонн, который сорвался с грузовика в тот момент, когда он выезжал из ротационного круга. Уже видя, что фура накренилась, водитель Audi Юрис, в машине которого в тот момент находились также жена и двухлетний ребенок, решил резко затормозить.

"Я остановился, но была дождливая погода, и следующий автомобиль, который ехал, не успел затормозить и въехал на большой скорости сзади. В моем авто находился маленький ребенок, которого госпитализировали в Риге. Я сам остался здесь. Повезло, что не выехал на круг. Если бы выехал, то на меня весь этот груз упал бы сверху", - говорит Юрис.

Водитель грузовика следовал из Таллинна в Каунас и изначально совсем не заметил, что произошло ДТП. Он остановился через какое-то расстояние, после того, как встречный коллега указал на ошибку. Водитель признает, что конкретный груз не предназначен для его транспорта.

Видео: Сюжет Degpunktā