Видео ⟩ Невероятно! Схватка между зайцем и вороной на городской парковке

В распоряжение редакции Limon.ee попало необычное видео, на котором запечатлено, как заяц и ворона столкнулись "лицом к лицу".
Встретить зайца в Таллинне - явление нередкое. Но застать дуэль между вороной и зайцем - это что-то новенькое.
Видео было снято очевидицей Ксенией, которая спокойно направлялась домой в воскресенье в полдевятого вечера, как вдруг заметила необычную картину. В одном из дворов района Ласнамяэ на парковке состоялся поединок между вороной и зайцем.
Глядя на видео, вспоминается картина из фильма про Дикий Запад. С одной стороны парковки сидит заяц, а с другой - ворона. Медленным шагом ворона подходит к сидящему неподвижно зайцу и неожиданно начинает каркать, да еще так пугающе, словно пытается вызвать духов. Заяц не испугался жутких возгласов птицы и даже попытался атаковать ворону. Но что-то пошло не так, и пушистому зверю пришлось бежать с поля боя.
Кто из этих двух животных одержал победу, смотрите на видео!
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