Skip to footer
Вс, 15.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Andrejs Zacarinnijs
Cообщи
Для абонентов

Не хотите платить Ryanair за слишком крупную ручную кладь? Британка нашла простое решение

Перевод: rus.tvnet.lv
Самолет Ryanair.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair известна тем, что у нее одни из самых строгих требований к ручной клади в Европе. По этой причине в социальных сетях часто появляются жалобы путешественников на штрафы за превышение норм провоза багажа, пишут зарубежные СМИ. Однако жительница Великобритании, попав в подобную ситуацию, нашла из нее остроумный выход.

Мать троих детей Натали Сэдлер в мае 2025 года собиралась лететь из Пальма-де-Мальорки, Испания, в британский аэропорт Лидс-Брадфорд. Однако перед посадкой сотрудник Ryanair потребовал, чтобы она доплатила за чемодан, который не соответствовал правилам провоза багажа.

Женщина признает, что ее чемодан был немного больше, чем разрешено, но она отказалась платить штраф в размере 70 евро. Вместо этого она...

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх