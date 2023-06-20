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Журнал: Петр Авен с семьей уже почти год живет в Латвии

rus.tvnet.lv
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Петр Авен
Петр Авен Фото: Evija Trifanova/LETA

Российский олигарх Петр Авен уже почти год со своей семьей живет в Латвии, сообщает журнал Privātā Dzīve.

Издание получило фотографии очевидцев того, как люди, похожие на попавшего под санкции Авена его жену Екатерину и сына Филиппа, посещают Музей оккупации Латвии.

Privātā Dzīve выяснило, что Авен и его семья живут в своем загородном имении Klauģu muiža около Мадоны с августа прошлого года.

"Они все учат латышский язык, сын ходит в школу в Латвии, играет в футбол", - сказал изданию человек, приближенный к Авену. 

Напомним, в начале года между руководством Огрского самоуправления и работниками Огрского музея возник конфликт в связи с планом мэра Огре Эгила Хелманиса выставить коллекцию фарфора, принадлежащую подсанкционному российскому олигарху Петру Авену.

Подробнее читайте в номере журнала Privātā Dzīve от 20 июня!

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