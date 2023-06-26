Как Сталин подтолкнул Запад к созданию НАТО

Суббота, 21 августа

С неба Берлина падают на крошечных парашютиках плитки шоколада, конфеты, пакетики с изюмом... Эти, как их стали называть, "Rosinenbomben" (что можно перевести как "бомбы с изюмом") - изобретение одного из американских летчиков.

У него быстро нашлось очень много подражателей. У берлинских детей было после войны не так много радостей. "Сладкие бомбы" - одна из них.

Среда, 15 сентября

Осень в Берлине холодная. В западной части города живут около 10 тысяч детей, о которых некому позаботиться после окончания занятий в школе: отцы погибли на фронте или находятся в плену, матери работают. Магистрат Западного Берлина принимает решение открыть для них триста "утепленных групп продленного дня". Стоит это городу недешево: надо, например, приобрести дополнительно около сотни печек. Тем не менее, магистрат выделяет из своего скудного бюджета даже 50 тысяч марок на то, чтобы дети получали в этих группах продленного дня горячее питание.

Пятница, 25 февраля 1949 г.

Несмотря на блокаду, только за один последний месяц в Западном Берлине попросили убежища две с половиной тысячи беженцев из советской зоны оккупации. Это создает серьезные проблемы для осажденного города: где разместить людей, чем накормить, отправлять ли на "большую землю" - в Западную Германию?

Понедельник, 4 апреля