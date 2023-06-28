Злодей, напоминающий Путина. Актер театра им. Чехова Маликов номинирован как "Актер года"

"У меня очень теплые, профессиональные и доверительные отношения с Виестуром, и когда я узнал, что он будет ставить "Гамлета", я подумал, что, вероятно, принца буду играть я", - заметил Александр Маликов в беседе с RUS TVNET.

Как мы знаем, роль Гамлета досталась Максиму Буселу. "Уникальность Шекспира заключается в том, до какой степени его сочинения сохраняют актуальность на протяжении веков и насколько четко ты можешь каждый раз прочесть между строк и понять что-то новое - что-то, относящееся к сегодняшнему дню", - говорил перед премьерой Бусел.

Галерея: Репетиция спектакля "Гамлет"

Распределение ролей в спектакле оказалось неожиданностью для всех, кто был задействован. Что подтвердил Александр Маликов:

"Распределение, где мне досталась роль главного злодея Клавдия (Клавдин), удивило всех.

Поначалу я растерялся, но буквально с первых репетиций, после объяснения Виестуром задумки, стало ясно, что, с одной стороны, будет очень нелегко, но с другой - очень азартно. Так и получилось".

"Трудности, сомнения и конфликты были с нами на всем пути вплоть до премьеры, но такого азарта на первых спектаклях я не помню давно!" - признается Маликов.

Он подчеркнул, что Виестурс Кайришс - легкий и контактный режиссер, а потому ему было комфортно с ним работать: "В спектакле много моих личных придумок и идей. Надо признать, что о жизни прототипа моего героя я знал очень много нюансов. Это помогло сделать роль объемнее".

"Номинации рад, это приятно, когда много зрителей и критиков отмечают работу, в которую ты действительно вложил огромное количество труда и нервов", - сказал Александр Маликов в заключение о своей номинации в рамках театральной премии "Ночь лицедеев".

По ежегодной традиции церемония вручения театральной премии "Ночь лицедеев" пройдет в ноябре. В прошлом году победительницей в номинации "Актриса года" стала Чулпан Хаматова.