Злодей, напоминающий Путина. Актер театра им. Чехова Маликов номинирован как "Актер года"

Актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Александр Маликов, сыгравший главного антагониста Клавдина, столь напоминающего зрителям президента РФ Владимира Путина, в постановке Виестура Кайришса "Гамлет", был номинирован на главную театральную премию Латвии "Ночь лицедеев".
"Меня номинировали на премию "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts), актер года. Всем спасибо! Я рад, труда в эту работу было вложено очень много. Поздравляю всех номинантов!" - написал на своей странице Александр Маликов.
В этом году его конкурентами за звание "Актер года" стали Артурс Крузкопс (Латвийский национальный театр), Вилис Даудзиньш (Рижский Новый театр) и Мирослав Блакунов из Даугавпилсского театра.
С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.
Напомним, 5 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла премьера нашумевшего спектакля "Гамлет" по одноименной пьесе Шекспира, действие которой перенесено в РоДанию, а герои, как никогда создавая новый контекст, заданный мировыми событиями, напоминают зрителям о происходящем в соседней стране.
Со слов режиссера спектакля Виестура Кайришса, события происходят "в государстве, где политических оппонентов все еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем". Перед премьерой он добавил, что в этом государстве "вещи не называют своими именами" и идет война "с братским народом из-за небольшой территории".
"У меня очень теплые, профессиональные и доверительные отношения с Виестуром, и когда я узнал, что он будет ставить "Гамлета", я подумал, что, вероятно, принца буду играть я", - заметил Александр Маликов в беседе с RUS TVNET.
Как мы знаем, роль Гамлета досталась Максиму Буселу. "Уникальность Шекспира заключается в том, до какой степени его сочинения сохраняют актуальность на протяжении веков и насколько четко ты можешь каждый раз прочесть между строк и понять что-то новое - что-то, относящееся к сегодняшнему дню", - говорил перед премьерой Бусел.
Галерея: Репетиция спектакля "Гамлет"
Распределение ролей в спектакле оказалось неожиданностью для всех, кто был задействован. Что подтвердил Александр Маликов:
"Распределение, где мне досталась роль главного злодея Клавдия (Клавдин), удивило всех.
Поначалу я растерялся, но буквально с первых репетиций, после объяснения Виестуром задумки, стало ясно, что, с одной стороны, будет очень нелегко, но с другой - очень азартно. Так и получилось".
"Трудности, сомнения и конфликты были с нами на всем пути вплоть до премьеры, но такого азарта на первых спектаклях я не помню давно!" - признается Маликов.
Он подчеркнул, что Виестурс Кайришс - легкий и контактный режиссер, а потому ему было комфортно с ним работать: "В спектакле много моих личных придумок и идей. Надо признать, что о жизни прототипа моего героя я знал очень много нюансов. Это помогло сделать роль объемнее".
"Номинации рад, это приятно, когда много зрителей и критиков отмечают работу, в которую ты действительно вложил огромное количество труда и нервов", - сказал Александр Маликов в заключение о своей номинации в рамках театральной премии "Ночь лицедеев".
По ежегодной традиции церемония вручения театральной премии "Ночь лицедеев" пройдет в ноябре. В прошлом году победительницей в номинации "Актриса года" стала Чулпан Хаматова.
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