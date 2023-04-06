Фото ⟩ Чета Вейонисов, Агнесе Зелтиня и другие гости на премьере "Гамлета"

5 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля "Гамлет" режиссера Виестурса Кайриша. Новая постановка легендарной пьесы Шекспира не только повествует о вечной борьбе Гамлета с самим собой и против самого себя в попытке выполнить отцовский наказ - отомстить и убить, но и приподнимает завесу над новым контекстом, заданным мировыми событиями. И снова - даже спустя столетия - пьеса остается чрезвычайно актуальной...
В актерский ансамбль спектакля "Гамлет" вошла целая плеяда артистов Театра имени Михаила Чехова: Максим Бусел, Александр Маликов, Юлия Бернгардт, Екатерина Фролова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Вероника Плотникова, Анатолий Фечин, Евгений Черкес, Владимир Гориславец, Константин Никулин, Владислав Янушенок и Дмитрий Палеес.
Творческая команда Виестурса Кайриша состоит из сценографа Иевы Юрьяне, консультанта по движению Кристине Бринини, композитора Тимофея Пастухова, художника по свету Евгения Ганзбурга и автора сценической редакции Романа Должанского, который адаптировал текст в переводе Бориса Пастернака в соответствии с творческим замыслом режиссера.
Спектакль "Гамлет" поставлен на русском языке, для зрителей обеспечены титры на латышском и английском языках.
Галерея: зрители на спектакле "Гамлет"
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