Фото ⟩ Чета Вейонисов, Агнесе Зелтиня и другие гости на премьере "Гамлета"

5 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоялась премьера спектакля "Гамлет" режиссера Виестурса Кайриша. Новая постановка легендарной пьесы Шекспира не только повествует о вечной борьбе Гамлета с самим собой и против самого себя в попытке выполнить отцовский наказ - отомстить и убить, но и приподнимает завесу над новым контекстом, заданным мировыми событиями. И снова - даже спустя столетия - пьеса остается чрезвычайно актуальной...