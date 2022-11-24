В этом году на церемонии вручения театральных премий "Ночь лицедеев" награду "Актриса года" получила Чулпан Хаматова. Она обратилась к залу на латышском языке, сообщает Rus.LSM.lv.
Чулпан Хаматова получила главную театральную премию Латвии
В свою очередь, спектакль Rotkho одержал победу в номинации "Спектакль года большой формы", а режиссер спектакля Лукашс Тварковскис завоевал приз в номинации "Режиссер года". Он также отметился еще несколькими наградами - "Автор визуального образа года" - приз получили Фабьенс Леде, и "Актриса года второго плана" - Вита Варпиня. Кроме этого "за инновации" спектакль получил награду от спонсора церемонии, компании Latvijas Mobilajs telefons.
Переехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова получила награду "Актриса года" за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре.
Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Конечно, не были обделены добрыми словами и все люди, кто помогали ей в театре, а также зрители.
"Я очень благодарна Латвии, что могу здесь жить и работать в своей профессии. Мне очень важно, что здесь в Латвии я могу быть на сцене и полноценно работать. Большое-большое спасибо за это! Спасибо!" - цитирует ее Rus.LSM.lv.
Номинацию "Актер года" взял Каспар Звигулис за роль Джейсона в комедии Латвийского Национального театра "Маленькая денежка".
В категории "Спектакль года малой формы" победил Валмиерский драматический театр с постановкой режиссера Мартиньша Эйхе "Меня зовет календарь". В свою очередь, в категории "Спектакль года для детей и/или подростков" победил спектакль "Доктор Айболит" в постановке Паулы Плявниеце в Рижском русском театре имени Михаила Чехова.
Также приз "Автор визуального образа года" получил Рейнис Сухановс за сценографию и костюмы спектакля "Гриммы" в Лиепайском театре.
Актриса Валмиерского драматического театра Иева Эстере Баркане и артист Нового Рижского театра Ритварс Логинс получили награды "Молодой артист года". "Новая работа года в драматургии" - победил Карлис Круминьш. "Новая работа года в музыке" - Карлис Тоне.
"Приз зрительских симпатий" (вручается Союзом театральных деятелей Латвии в сотрудничестве с профессиональными театрами Латвии и порталом общественных СМИ LSM.lv): "Актриса года" - Элине Вейн, "Актер года" - Каспар Звигулис, "Спектакль года" - "Мы, рок, секс и СССР". "Приз симпатий детского и юношеского жюри" получил театр "Дайлес" со спектаклем "Весна".
Во время церемонии лауреатам вручались призы, изготовленные художником Арвидом Эдзиньшем "Гвоздь сцены" (Skatuves nagla). Автор дизайна - Юрис Гагайнис. Театральная премия "Ночь лицедеев" финансируется Министерством культуры Латвийской Республики и организуется Союзом театральных деятелей Латвии.
Галерея: "Ночь лицедеев"
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!