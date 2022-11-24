Чулпан Хаматова получила главную театральную премию Латвии

В свою очередь, спектакль Rotkho одержал победу в номинации "Спектакль года большой формы", а режиссер спектакля Лукашс Тварковскис завоевал приз в номинации "Режиссер года". Он также отметился еще несколькими наградами - "Автор визуального образа года" - приз получили Фабьенс Леде, и "Актриса года второго плана" - Вита Варпиня. Кроме этого "за инновации" спектакль получил награду от спонсора церемонии, компании Latvijas Mobilajs telefons.

Режиссер Мартиньш Эйхе Фото: LETA/ Zane Bitere

Переехавшая из России в Латвию актриса Чулпан Хаматова получила награду "Актриса года" за роль в спектакле Алвиса Херманиса Post Scriptum в Новом Рижском театре.

Как пишет Rus.LSM.lv, Хаматова сама принимала награду и обратилась к публике на латышском языке. Она заметила, что очень рада этой награде и поблагодарила режиссера Алвиса Херманиса. Конечно, не были обделены добрыми словами и все люди, кто помогали ей в театре, а также зрители.