Нужно ли сдавать деньги в "фонд школы"? Отвечает омбудсмен

Омбудсмен отметил, что родители сами выбирают, требуются ли школе небольшие платежи. Однако их не следует собирать на хозяйственные расходы, например, на ремонт помещения или приобретение питьевой воды, поскольку их финансирование является обязанностью учредителя образовательного учреждения.

Возможны случаи, когда родители сами соглашаются выплачивать деньги фонду и на его средства покупать то, что необходимо для нужд детей. Например, купить небольшой подарок для поздравления детей с их днем рождения, для совместной экскурсии, для посещения концерта вне обучения обязательного школьного содержания.

При этом, в таких случаях, данный товар или услуга должны быть приобретены для всех детей соответствующего класса или группы, независимо от того, внес или не внес родитель ребенка вклад в фонд, подчеркнул Янсонс.

При отказе родителей от денежных взносов иное отношение к обучающемуся или его родителям в образовательном учреждении не допускается.

Требование от родителей выплаты или иного материального вклада квалифицируется как правонарушение, за которое ответственное должностное лицо образовательного учреждения может быть привлечено к административной ответственности.

В таких случаях родители могут обратиться в Государственную службу качества образования с просьбой провести оценку соответствия конкретного воспитательного действия требованиям нормативных актов.