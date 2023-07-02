В Эстонии медведь погнался за велосипедистом: он попытался скрыться, но упал

В волости Вяйке-Маарья, на территории бывшей советской ракетной базы, медведь погнался за местным спортсменом, тренировавшимся на велосипеде.

Велосипедист неожиданно столкнулся с медвежьим семейством. По словам спортсмена, на территории бывшей ракетной базы хорошо тренироваться, и он часто там бывает. Сосредоточившись на поездке, он не заметил на обочине дороги медведицу с двумя медвежатами.

Когда велосипедист проехал мимо них, медведица быстрыми прыжками стала преследовать спортсмена.

Он попытался скрыться, но примерно через сто метров упал с велосипеда. Однако падение спортсмена так напугало медведицу, что она прекратила преследование и направилась к медвежатам.

Общество охотников Эстонии просит всех, кто передвигается по лесу, быть бдительными, и в случае обнаружения взрослого медведя лучше тихонько удалиться. Из-за растительности медвежат можно сразу не заметить. В целом медведи в эстонских условиях не опасны, но медведица, защищая своих медвежат, может проявить агрессию.