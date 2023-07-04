"Думали, что сможем помочь": очевидцы в Царникаве пытались спасти тонувших, но чуть не погибли сами

Прибытие спасателей и медиков в Царникаве задержало металлическое ограждение, которым самоуправление перекрыло дорогу к морю. Об этом ограждении в своей публикации говорит и Аустра: "Оно могло помешать спасти чью-то жизнь. Из-за него службы не могли оперативно попасть к месту происшествия. Спасатели на пляже были только через пол часа, к сожалению, было уже слишком поздно".

Врач-реаниматолог бригады медицинских специалистов NMPD рассказал программе Degpunktā, что медикам пришлось идти пешком большое расстояние по грунтовой дороге и пляжу (...) Пришлось нести дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, аптечку. Общий вес нашего снаряжения составляет от 30 до 40 килограммов".

Что делать и как спастись в таких ситуациях?

Важно помнить, что главную ответственность за безопасный отдых на воде несут сами члены общества - как и где они выбирают отдых. Лиене Ципуле, директор Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) отметила, что люди у воды часто отдыхают безрассудно, например, под воздействием алкоголя или не присматривая за своими детьми. Так что крайне важно, отдыхая на воде, подойти к этому ответственно.

Передача "Домская площадь" Латвийского радио поговорила со спасателем Юрисом Блузманисом о том, что делать, если вы столкнулись с таким течением во время плавания, а также о правилах поведения на воде, пишет RUS LSM.

Как определить наличие подводного течения

На глаз это сделать невозможно, однако Блузманис отметил, что "это течение образуется, когда есть волны. Если волны большие, то более вероятно, что подводное течение будет. Когда волн нету, когда море ровное, подводного течения практически нет".

Что делать, если человек столкнулся с течением, находясь в воде

Необходимо оставаться на поверхности. Лучше всего для этого перевернуться на спину - чтобы и ноги были на поверхности и их не могло "подхватить" течением.

Если все же попали под отбойное течение, специалисты советуют плыть параллельно берегу - обратное течение может быть не слишком широким, и вам, скорее всего, удастся из него выбраться.

Чего не стоит делать, если тебя "подцепило"

По словам специалиста, самая частая ошибка людей - пытаться выплыть из зоны такого течения "как обычно".

"Главное то, что они пытаются плыть как обычно - кролем, то есть лицом вперед. Но при таком плавании все-таки ноги опускаются немножко глубже, и их захватывает подводное течение. Если же перевернуться на спину и вытянуться, то человек находится на поверхности воды, где подводного течения нет.

Поэтому проще всего выплыть, когда человек находится на спине и гребет руками", - приводит слова Юриса Блузманиса RUS LSM.

Как максимально обезопасить себя, находясь в воде

Независимо от того, есть течение или нет, и в каком водоеме вы находитесь, есть простой принцип, которого стоит придерживаться каждому: плавать на той глубине, где вы сможете нормально достать до дна ногами, и плыть вдоль берега, а не перпендикулярно: "Самое простое правило: доходить до глубины, где по грудь. Тогда если ноги устанут или если судорога сведет, можно встать и потом спокойно выйти из воды".

Что еще следует знать?

По словам Блузманиса, тонущему стоит криком попытаться привлечь внимание находящихся на берегу. Но не стоит спешить бросаться в воду к нему : "Только если есть плавсредство, гидрокостюм, спасательный жилет. Если нет, не советую самому бежать и пытаться спасать человека. Потому что тогда уже скорее всего придется искать двоих погибших".

В свою очередь, за детьми у воды нужно тщательно следить беспрерывно, даже не мелководье: "Такие случаи были: мама приходит на берег, мама занята телефоном, ребенок, как говорили очевидцы, был по колено в воде, мимо прошла лодка, подняла волны, волны затянули ребенка. И ребенок погиб".