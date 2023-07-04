Видео ⟩ В Царникаве утонули три человека, медики не могли попасть к пляжу

Муниципалитет установил металлический барьер на дороге, ведущей к воде.

Врач-реаниматолог бригады медицинских специалистов NMPD пояснил: "Со стороны экстренных служб следует отметить, что нам было трудно получить доступ к пострадавшим. Пришлось идти пешком достаточно большое расстояние по грунтовой дороге и пляжу. Муниципалитет закрыл подъездную дорогу. Это, конечно, помешало нашему прибытию на место".

Врач так прокомментировал расстояние, которое нужно было преодолеть: "Надо было быстро пройти полтора километра. Пришлось нести дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, аптечку. Общий вес нашего снаряжения составляет от 30 до 40 килограммов".

Видео: Сюжет программы Degpunktā