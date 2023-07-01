Спасатели вытащили из моря четырех погибших; предупреждают о сильном подводном течении

"Сегодня в море и в заливе сильное подводное течение, которое, незаметно для пловца, быстро увлекает его на глубину. Без специальных навыков добраться до берега при сильных волнах и течении практически невозможно", - поясняет служба, призывая жителей быть особенно осторожными.