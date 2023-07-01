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Спасатели вытащили из моря четырех погибших; предупреждают о сильном подводном течении

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Рижский залив
Рижский залив Фото: Zane Bitere/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает в Twitter, что сегодня, 1 июля, спасатели уже вытащили из моря четырех погибших.

"Сегодня в море и в заливе сильное подводное течение, которое, незаметно для пловца, быстро увлекает его на глубину. Без специальных навыков добраться до берега при сильных волнах и течении практически невозможно", - поясняет служба, призывая жителей быть особенно осторожными.

В Лиепае нашли одного погибшего, в Царникаве - троих.

За минувшие сутки в VUGD поступило 54 вызова - 19 на тушение пожаров, в том числе три на лесные пожары, 23 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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