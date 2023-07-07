Поделено наследство Берлускони: что досталось его возлюбленной?

Bloomberg сообщает, что Сильвио Берлускони оставил 100 миллионов евро в наследство своей 33-летней возлюбленной Марте Фашине.

Фашина, член партии Берлускони Forza Italia, состояла в отношениях с бывшим премьер-министром около трех лет.

Берлускони, который в своей жизни был дважды женат, так официально и не женился на Фашине, но они признались друг другу в любви на неофициальной церемонии в 2022 году.

В завещании также содержится план бывшего премьер-министра передать свою бизнес-империю своим старшим наследникам.

Берлускони также выделил 100 миллионов евро своему брату Паоло.

Бывший премьер-министр также завещал 30 миллионов евро Марчелло Делль'Утри, близкому политическому и деловому советнику, который когда-то был осужден за связи с организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что Берлускони страдал от лейкемии, а также недавно у него был обнаружен рак легких. Весной этого года он провел в больнице 45 дней. Несмотря на проблемы со здоровьем, в конце мая Берлускони, только что вернувшись из больницы, заявил СМИ, что хочет продолжить руководство консервативной партией Forza Italia.