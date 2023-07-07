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Поделено наследство Берлускони: что досталось его возлюбленной?

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

12 июня в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Теперь стало известно, как было разделено его имущество.

Bloomberg сообщает, что Сильвио Берлускони оставил 100 миллионов евро в наследство своей 33-летней возлюбленной Марте Фашине.

Фашина, член партии Берлускони Forza Italia, состояла в отношениях с бывшим премьер-министром около трех лет.

Берлускони, который в своей жизни был дважды женат, так официально и не женился на Фашине, но они признались друг другу в любви на неофициальной церемонии в 2022 году.

В завещании также содержится план бывшего премьер-министра передать свою бизнес-империю своим старшим наследникам.

Берлускони также выделил 100 миллионов евро своему брату Паоло.

Бывший премьер-министр также завещал 30 миллионов евро Марчелло Делль'Утри, близкому политическому и деловому советнику, который когда-то был осужден за связи с организованной преступностью.

Ранее сообщалось, что Берлускони страдал от лейкемии, а также недавно у него был обнаружен рак легких. Весной этого года он провел в больнице 45 дней. Несмотря на проблемы со здоровьем, в конце мая Берлускони, только что вернувшись из больницы, заявил СМИ, что хочет продолжить руководство консервативной партией Forza Italia.

Последние полтора года Берлускони выделялся пророссийскими заявлениями. В октябре 2022 года, когда Россия уже несколько месяцев вела войну в Украине и оккупировала ее территории, Берлускони хвастался, что возобновил контакт со своим "настоящим другом" Путиным, а ранее в этом году призвал США вмешаться и использовать средства, предназначенные для восстановления Украины, чтобы остановить "нападение Зеленского на две автономные республики Донбасса", тем самым повторяя нарративы Кремля. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и ряд политических сил дистанцировались от Берлускони из-за подобных заявлений.

В феврале этого года Берлускони был оправдан за недостатком состава преступления по обвинению в коррупции и подкупе свидетелей. Иск был назван в честь девушки из эскорта, участвовавшей в деле, Руби Рубакуори, или Руби Сердцеедки. Ей было 17 лет во время печально известной вечеринки на вилле Берлускони.

Весной 2022 года канцелярия премьер-министра Марио Драги потребовала от Берлускони компенсацию в размере 10,5 миллиона евро за то, что его поведение навлекло на Италию "всемирную дурную славу".

Миллиардер Берлускони впервые стал премьер-министром Италии в 1994 году и до 2011 года возглавлял четыре правительства. Он был замешан в коррупции и сексуальных скандалах.

Деловой журнал Forbes утверждает, что состояние Берлускони и его семьи составляет около 6,8 миллиарда долларов США.

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