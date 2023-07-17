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За уничтожение гнезда аистов мужчине в качестве компенсации придется выплатить 15 000 евро

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock

Земгальский районный суд приговорил домовладельца к общественным работам и выплате компенсации в размере 15 000 евро за уничтожение птенцов аиста.

Обвиняемый признан виновным в упомянутом преступном деянии и приговорен к 140 часам общественных работ. Также с него в пользу государства взыскана компенсация имущественного ущерба в размере 15 000 евро. О таком наказании он договорился с прокуратурой, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый в июле 2022 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная о том, что на дымоходе его дома находится гнездо особо охраняемого вида - белого аиста с находящимися в нем птенцами, через люк в крыше дома умышленно с помощью деревянной палки столкнул вниз гнездо, в котором находились три птенца белого аиста.

В результате гнездо упало с крыши на землю и все три птенца погибли. После этого обвиняемый сжег гнездо. 

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