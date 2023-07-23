"Оппенгеймер": главный фильм года о создателе атомной бомбы. Сегодня он актуален как никогда

В кинотеатрах Латвии - исторический байопик "Оппенгеймер" о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере от автора "Начала" и трилогии "Темный рыцарь" Кристофера Нолана. Критики уже называют картину главным фильмом года или вовсе - столетия. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" разбирает, чем он хорош, в чем Нолан раздвинул свои границы, а главное - почему этот фильм про середину XX века так актуален именно сейчас.
Оценка: ⭐⭐⭐⭐
- "Оппенгеймер"/Oppenheimer
- США, Великобритания, 2023
- Биография, драма, история
- Режиссер: Кристофер Нолан
- В ролях: Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Эмили Блант
Сороковые годы. Гениальный физик Роберт Оппенгеймер (Киллиан Мерфи) становится во главу "Манхэттенского проекта" - американской программы по разработке ядерного оружия. Тем временем не за горами эпоха маккартизма, когда из-за связи с американскими коммунистами работа и положение Оппенгеймера могут потерпеть крах. По мере приближения к одному из страшнейших изобретений в истории человечества ученый начинает мучиться сомнениями в правильности своих действий.
Кристофер Нолан - безусловно, один из главных сказочников современного Голливуда, но по сравнению с тем же Спилбергом сказки предпочитает преимущественно страшные. Путешествовать по снам ("Начало"), повидать чужие миры ("Интерстеллар"), повернуть время вспять ("Довод") - во всем этом американо-британский постановщик, сделавший имя скромным, но эффектным "Мементо", а затем прославившийся на весь мир "темной" трилогией о Бэтмене, находит не столько впечатляющие картинки, недоступные в привычной реальности, сколько повод поговорить о насущном человеческом - одиночестве, сломленности, противопоставлении долга любви и морали.
В своем новом фильме режиссер взялся за другой универсальный для человечества миф - сказание о Драконе, а конкретнее - о людях, которые его пробудили, после чего огненный Зверь вот уже почти 80 лет незримо властвует над миром. При этом Нолан не забыл свой излюбленный метод - сплетение (на первый взгляд) абсолютно невозможного с уважаемыми научными теориями.
В этом смысле первый ближайший родственник "Оппенгеймера" из фильмографии самого Нолана - научно-фантастический "Интерстеллар", в котором он впервые признался в любви к физике. Даже сам Оппенгеймер в фильме периодически напоминает персонажа Мэттью Макконахи. Разница между фильмами в том, что события "Оппенгеймера" - уже случившийся факт, а "Интерстеллара" - (пока еще) вымысел.
Третий "брат" в этой связке - нолановский же "Дюнкерк", последовавший сразу за "Интерстелларом" - лишенный намека на фантастичность (если не считать таковым исторический факт, на котором основан сюжет) медитативный военный триллер о реальной истории спасения британских и французских солдат, оказавшихся в ловушке перед наступающими силами вермахта. Фильм 2017 года стал на тот момент самой реалистичной лентой Нолана, хоть и не растерял присущей режиссеру масштабности.
И "Дюнкерк", и "Оппенгеймер" доказывают удивительную способность Нолана делать реалистичное историческое кино мощнее и интереснее, чем научную фантастику - так, вышедший между этими фильмами "Довод" на их фоне кажется куда более блеклой и натянутой работой.
И если "Дюнкерк" стал для Нолана неожиданной военно-исторической драмой (по сути, одним из лучших ее представителей), то в "Оппенгеймере" режиссер взялся за другой "проклятый" жанр - байопика, классический изъян которого - невозможность объединить полет мысли автора с упрямыми историческими фактами и армией скептиков с их главным аргументом "на самом деле было не так".
Но происходит неожиданное - на первый взгляд, Нолан действительно следует заветам жанра, аккуратно вписывая в сюжет реальные факты из жизни легендарного ученого - благо у противоречивой личности его масштаба таких случаев хоть отбавляй (попытка студента Оппенгеймера отравить своего преподавателя - реальный случай). На деле же история знаменитого физика становится идеальным материалом для бескомпромиссного и, бесспорно, авторского высказывания режиссера об обреченности человечества и светлейших умах, вынужденных работать на службе зла - разумеется, не только в США.
Выдающаяся история требует такой же формы - и Нолан, несомненно, сделал свой самый авангардный фильм, временами превращающийся то в клип, то в медитативное полотно. "Ткань" "Оппенгеймера" - совершенно бесшовная, это единый поток с первого кадра до финальных титров, в котором бытовые, казалось бы, разговоры, сопровождаются напряженной музыкой (второе подряд сотрудничество композитора Людвига Горанссона с режиссером), а кульминация происходит в оглушающей тишине. Эта идеальная симфония превращается в нескончаемый саспенс, который после финала фильма зрителям приходится выносить из кинозала с собой.
Не менее важным, чем музыка, конечно, оказывается и изображение - Кристофер Нолан с оператором Хойте Ван Хойтема (третья совместная работа) сняли первый художественный фильм, полностью созданный в формате IMAX, а мастера по спецэффектам наполнили фильм изобретательными практическими эффектами. По убеждениям техноретрограда Нолана, в "Оппенгеймере" нет ни одного кадра с компьютерной графикой, а для некоторых сцен ядерных реакций были сняты реальные микроскопические процессы.
При этом "Оппенгеймер" бы вряд ли случился без исполнителя главной роли Киллиана Мерфи - дружба актера с режиссером началась с неудачной пробы на роль Брюса Уэйна/Бэтмена в "Бэтмен: Начало", открывшем для Нолана врата в большой Голливуд. Роль тогда ушла к Кристиану Бэйлу, но постановщик остался под таким впечатлением от работы с актером, что отдал ему роль злодея Пугало, а заодно позвал в последующие "Начало" и "Дюнкерк". В новом же фильме Мерфи впервые играет у Нолана главную роль (возможно, лучшую в карьере) и оказывается в нем поистине невероятным, привнося в избитый образ проклятого гения завораживающее сочетание острого интеллекта, цинизма, депрессии и детской наивности.
И это - не единственная актерская удача "Оппенгеймера": в фильме совершенно незабываемые Роберт Дауни-младший и прекрасная в своем неожиданно темном обаянии Флоренс Пью, Кеннет Брана (третья подряд работа с Ноланом) и внезапный Гэри Олдман. А еще - лучшая на данный момент роль Бенни Сэфди - одного из братьев Сэфди, независимого режиссера, который после успеха "Неограненных алмазов" все чаще появляется в кино именно в качестве актера. И даже это - далеко не все звезды, появляющиеся в фильме.
Каждый из героев этой истории словно бы с самого начала несет на себе печать проклятия - принадлежность к величайшему прорыву человечества, грозящему этому самому человечеству полным уничтожением. Здесь же прячется и один из главных вопросов "Оппенгеймера", блестяще спрятанный в сцене встречи ученого с президентом Гарри Трумэном: кто здесь настоящая Смерть, разрушитель миров - ученые, создавшие оружие массового уничтожения, или все-таки свихнувшиеся государи, стремящиеся его использовать?
Вывод: Выдающиеся актерские работы, цельность и бескомпромиссность посыла, смелая режиссура и уникальный подход к технической реализации - Кристофер Нолан создал один из самых выдающихся своих фильмов, и не последнее, что делает его таковым - контекст.
К 2023 году мир то ли оказался на грани, то ли уже вступил в новую холодную войну, а полусумасшедшие намеки на использование ядерного арсенала вдруг перестали казаться чем-то невероятным. Блистательный "Оппенгеймер" - одно из лучших напоминаний о том, на краю какой пропасти находится человечество. Окажется ли мир во власти Дракона - от Нолана не зависит. Но режиссер уж точно внес в предотвращение возможной катастрофы серьезный культурный вклад.
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