"Оппенгеймер": главный фильм года о создателе атомной бомбы. Сегодня он актуален как никогда

В своем новом фильме режиссер взялся за другой универсальный для человечества миф - сказание о Драконе, а конкретнее - о людях, которые его пробудили, после чего огненный Зверь вот уже почти 80 лет незримо властвует над миром. При этом Нолан не забыл свой излюбленный метод - сплетение (на первый взгляд) абсолютно невозможного с уважаемыми научными теориями.

В этом смысле первый ближайший родственник "Оппенгеймера" из фильмографии самого Нолана - научно-фантастический "Интерстеллар", в котором он впервые признался в любви к физике. Даже сам Оппенгеймер в фильме периодически напоминает персонажа Мэттью Макконахи. Разница между фильмами в том, что события "Оппенгеймера" - уже случившийся факт, а "Интерстеллара" - (пока еще) вымысел.

Роберт Дауни-младший в фильме "Оппенгеймер". Для съемки в черно-белом формате для камер IMAX была впервые разработана соответствующая кинопленка Фото: SCANPIX

Третий "брат" в этой связке - нолановский же "Дюнкерк", последовавший сразу за "Интерстелларом" - лишенный намека на фантастичность (если не считать таковым исторический факт, на котором основан сюжет) медитативный военный триллер о реальной истории спасения британских и французских солдат, оказавшихся в ловушке перед наступающими силами вермахта. Фильм 2017 года стал на тот момент самой реалистичной лентой Нолана, хоть и не растерял присущей режиссеру масштабности.

И "Дюнкерк", и "Оппенгеймер" доказывают удивительную способность Нолана делать реалистичное историческое кино мощнее и интереснее, чем научную фантастику - так, вышедший между этими фильмами "Довод" на их фоне кажется куда более блеклой и натянутой работой.