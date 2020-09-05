"Довод" - нашумевшая фантастика Кристофера Нолана, с которой зрители уходят озадаченными

В латвийском прокате - первый "пост-ковидный" блокбастер - долгожданный, не раз переносившийся фантастический боевик Кристофера Нолана "Довод". Чего ждать от нового фильма культового постановщика, и почему зрители уходят с него озадаченными - читайте в рецензии RUS TVNET.
"Довод" (российским локализаторам для перевода названия Tenet удалось подобрать такое же слово-палиндром - то есть, читающееся одинаково как обычно, так и задом наперёд) начинается с эпизода террористического захвата Украинской оперы. После, по сюжету, на сцену выйдут секретные агенты ЦРУ, международные торговцы оружием, русские олигархи и прочее.
Всё это совсем не случайно напоминает Джеймса Бонда
- сам режиссёр (он, как и знаменитый агент МИ-6 - британец) признался, что на этот раз его целью было создание именно шпионского фильма - наподобие столь любимых им самим. Интересная задача, особенно учитывая, что раньше постановщик если и обращался к этому полу-забытому жанру, то лишь косвенно - десятилетие назад, в своём знаменитом "Начале". Да и там супер-шпионская форма незаметно растворялась в исключительно научно-фантастическом содержании.
В "Доводе" дело обстоит по-другому. Это - прямой наследник шпионских политических триллеров эпохи Холодной войны (тревожный звоночек, что такая тема вновь стала актуальной в широком кино). На это указывают десятки деталей, разбросанных на протяжении всего фильма, но, главная из них - смысловая и территориальная связь с Восточной Европой (европейцы, кстати, увидели фильм раньше американцев).
Впрочем, Холодная война в классическом понимании давно завершилась, поэтому место советских генералов и ядерных боеголовок в фильме заняли осевший в Лондоне русский олигарх (в его воспоминаниях будет даже своеобразный оммаж к Чернобылю) и устройство по обращению времени вспять, а вышеупомянутый захват и освобождение оперы сильно напоминают печально известный московский теракт на Дубровке 2002 года.
Такого от Нолана мы не ожидали.
Впрочем, на этом неожиданности (помимо звучащего на финальных титрах рэпа вместо привычного оркестрового надрыва) и заканчиваются. После экспериментального "Дюнкерка"
Нолан вернулся к привычному жанру "умной фантастики",
и "Довод" естественным образом продолжает линейку его классических работ. Так, в нем режиссер снова обращается к любимой теме - относительности времени. Именно с ней двадцать лет назад Нолан заявил о себе на весь мир в "Помни", и с тех пор данный лейтмотив верно служит режиссеру. Однако, если в его дебютном (на самом деле, нет) триллере время зацикливалось, в "Начале" - замедлялось, а в "Интерстелларе", наоборот - двигалось быстрее, то замысел "Довода", кажется, позволил Нолану воплотить давнюю мечту - повернуть его вспять (переход героя в измерение обратного течения времени, кстати, очень напоминают погружение в черную дыру в "Интерстелларе", или в пространство Лимба в "Начале").
Приметен и другой, уже более свежий рефрен творчества Нолана: герои "Довода", как и команда астронавтов в "Интерстелларе", и участники спасательного операции в "Дюнкерке", идут в конфронтацию не с прямой и явной угрозой, а с её отражениями. Именно в последних трех работах режиссера это ощущение грядущей катастрофы и попытки ее предотвратить играют лидирующую роль. Вспомним, что Купер в "Интерстелларе" покидает Землю, когда та еще худо-бедно приспособлена для жизни, отважные мужчины в "Дюнкерке" не попадают ни в одно по-настоящему масштабное сражение (а всячески пытаются спастись), а герой Дэвида Вашингтона в паре с Робертом Паттинсоном (надо сказать, будущий Бэтмен переигрывает исполнителя главной роли всухую) пытаются отвратить грядущий конец света, отнюдь не оказываясь в его эпицентре - ведь
настоящие супергерои не выигрывают войны, а предотвращают их.
О прошлых заслугах постановщика напоминает и эпизодическая роль "талисмана" Нолана - легендарного британского актера Майкла Кейна, без участия которого режиссер не сделал практически ни одного фильма. В остальном подбор актеров в "Доводе" характерен привычному подходу Нолана. В главной роли - ранее не сотрудничавший с режиссером Джон Дэвид Вашингтон, бывший профессиональный игрок в американский футбол и сын Дензела Вашингтона, имеющий все шансы больше не появиться ни в одном из последующих фильмов режиссера (из всех исполнителей главных ролей у Нолана повторно сотрудничал с ним один только Кристиан Бэйл).
На фоне остальных актеров (включая Элизабет Дебики, подозрительно напоминающую уже сотрудничавшую с режиссером Марион Котийяр и продолжающего небезуспешно покорять Голливуд Юрия Колокольникова) больше всего выделяется Кеннет Брана - английский актер, продюсер и режиссер, сыгравший второплановую роль в "Дюнкерке", здесь изображает того самого русского олигарха - ядовитого, жестокого, ревнивого и властного мужика, создавая, пожалуй, лучший актерский перфоманс фильма, не особо тяготеющего к сильным актерским работам.
Даже удивительно, насколько убедительно Брана смог сыграть именно Русского диктатора и садиста
- его каменная сдержанность, в мгновение сменяющаяся огнедышащим бешенством, заставляет буквально вжаться в кресло от священного трепета.
Вообще же "Довод" оказался фильмом мультифункциональным, работающим одновременно по нескольким фронтам - то специально, то ненароком. Одна из таких функций, кажется - популяризация туризма в Эстонию.
Ярый кино-путешественник Нолан уже успел побывать на других планетах, а в Прибалтику заглянул только сейчас.
Эстонская политика облегчения налогового бремени кинематографистам сыграла Таллинну исключительно на руку (даже экранную Украину в фильме "сыграла" столица Эстонии) - город в кадре выглядит атмосферным и запоминающимся, герои катаются на столичных трамваях, а Роберт Паттинсон даже говорит несколько фраз на эстонском.
Галерея: Съемки фильма "Довод" в Таллинне
Еще одна функция "Довода" -
попытка воскресить жанр шпионского политического триллера
и отобрать монополию у поднадоевшего Бонда (черт знает, что будет происходить со знаменитой серией дальше). И кому этим заниматься, как не британцам в связке с деньгами американских студий-мейджоров? Впрочем, подход Нолана к любимому жанру оказался немного поверхностным - даже бесконечные путешествия по всему миру (Украина, Италия, Эстония, Индия, Америка, Лондон) оправданы не столько сюжетной необходимостью, сколько жанровой традиционностью.
Вторят "классическому Нолану" и остальные составные части фильма - выразительная камера Хойте Ван Хойтема, в масштабных эпизодах меняющего обычную плёночную Arriflex на массивный аппаратище формата IMAX (убедительно рекомендуем смотреть фильм именно в этом виде), громогласные мелодии Людвига Йоранссона, в этот раз заменившего постоянного композитора Нолана Ханса Циммера (тот занят написанием музыки к "Дюне" Дени Вильнева), изобретательные эпизоды и идеи, идеи, идеи…
Именно они как раз и не дают работе Нолана столь необходимой ей лёгкости (это проклятие, впрочем, преследует режиссера с самого начала карьеры). Авторские обращения к зрителю, проговариваемые в фильме вслух ("Не пытайся это понять", "Мы живём в сумрачном мире" и пр.) остаются не больше, чем обманкой рыночного наперсточника - никто, кроме самого Нолана, в этом сумрачном мире, разумеется, не живет - весь он создан искусственно и по прихоти одного человека - в точности, как Лимб из "Начала".
На все вопросы зрителя, благоразумно вложенные авторами в уста главного героя (кстати, персонажа Вашингтона по фильму так и зовут - The Protagonist, то есть "Главный герой") мы получаем либо беглые отговорки, либо неприкрытое игнорирование. Как результат - куча смущенных зрителей, всерьёз рассматривающих перспективу повторного просмотра с целью хоть в чем-нибудь разобраться. И если в этом и состояла "многоходовочка" продюсеров по привлечению аудитории на повторный поход в кино, то
сомнительная выходит политика - вызывать ажиотаж не выдающимся качеством, а путаным, невразумительным повествованием.
Нолан вообще каким-то удивительным образом превращает понятные по сути эпизоды и сюжетные повороты в нечто сумбурное, мельтешащее и неясное, что в итоге отрубает части зрителей хоть какую-либо связь с происходящим на экране. Помножим это на самую, пожалуй, неприятную характеристику фильмов Нолана - зашкаливающую претенциозность при полном отсутствии хоть какого-нибудь чувства юмора.
И ведь это еще не конец - в "Доводе" как-то особенно явно проявилась страсть Нолана к неестественному и пафосному "боевичному" трепу, неоправданному ни характерами персонажей, ни здравым смыслом. Излишняя неуклюжая болтовня, особенно в первой части фильма, вообще особенно удручает - неужели авторам не хватило 200 миллионов долларов бюджета, чтобы показать, а не рассказать все потенциально-зрелищные эпизоды?
Да и сам экшн, которым так славится Нолан, в "Доводе" не всегда срабатывает на ура - оказываясь то лихим и до жути изобретательным, то неубедительно нелепым и притянутым в повествование за уши, абы зрители не уснули от обилия болтовни. Ловишь себя на мысли - а хочет ли вообще Нолан снимать боевики, или жанровая обёртка просто позволяет ему разговаривать на по-настоящему интересующие его темы метафизики?
Впрочем, не одним боевиком, как жанром, сделал себе имя Нолан - каждый из его фильмов (возможно, за исключением зрелищного, но минималистичного и отстраненного "Дюнкерка") включал в себя пусть натянутую, но все-таки функционирующую драму. Складывается впечатление, что "Довод" оказался для Нолана первой серьезной неудачей на этом поприще: отношения героини Дебики с олигархом Браной больше напоминают русскую телевизионную мелодраму, пусть и с налетом актуального феминизма и истории триумфального освобождения от маскулинного рабства. Не совсем ясна здесь и мотивация самого олигарха, пускающегося в цитирование Островского.
Интересным в итоге кажется вот что: продюсеры ведь явно в курсе о смущенной реакции на "Довод" части публики.
Так не является ли решение студии выпустить фильм до возвращения к жизни полноценного кинопроката признаком неуверенности в собственном фильме?
Сборы сборами и критика критикой, но складывается впечатление, что руководители этого предприятия впредь будут внимательнее следить за тем, что воротит культовый режиссёр за их немалые финансовые вливания.
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