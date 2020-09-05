"Довод" - нашумевшая фантастика Кристофера Нолана, с которой зрители уходят озадаченными

"Довод" (российским локализаторам для перевода названия Tenet удалось подобрать такое же слово-палиндром - то есть, читающееся одинаково как обычно, так и задом наперёд) начинается с эпизода террористического захвата Украинской оперы. После, по сюжету, на сцену выйдут секретные агенты ЦРУ, международные торговцы оружием, русские олигархи и прочее.

Всё это совсем не случайно напоминает Джеймса Бонда

- сам режиссёр (он, как и знаменитый агент МИ-6 - британец) признался, что на этот раз его целью было создание именно шпионского фильма - наподобие столь любимых им самим. Интересная задача, особенно учитывая, что раньше постановщик если и обращался к этому полу-забытому жанру, то лишь косвенно - десятилетие назад, в своём знаменитом "Начале". Да и там супер-шпионская форма незаметно растворялась в исключительно научно-фантастическом содержании.

ФОТО: imdb.com

В "Доводе" дело обстоит по-другому. Это - прямой наследник шпионских политических триллеров эпохи Холодной войны (тревожный звоночек, что такая тема вновь стала актуальной в широком кино). На это указывают десятки деталей, разбросанных на протяжении всего фильма, но, главная из них - смысловая и территориальная связь с Восточной Европой (европейцы, кстати, увидели фильм раньше американцев).

Впрочем, Холодная война в классическом понимании давно завершилась, поэтому место советских генералов и ядерных боеголовок в фильме заняли осевший в Лондоне русский олигарх (в его воспоминаниях будет даже своеобразный оммаж к Чернобылю) и устройство по обращению времени вспять, а вышеупомянутый захват и освобождение оперы сильно напоминают печально известный московский теракт на Дубровке 2002 года.

Такого от Нолана мы не ожидали.

ФОТО: reddit.com

Впрочем, на этом неожиданности (помимо звучащего на финальных титрах рэпа вместо привычного оркестрового надрыва) и заканчиваются. После экспериментального "Дюнкерка"

Нолан вернулся к привычному жанру "умной фантастики",

и "Довод" естественным образом продолжает линейку его классических работ. Так, в нем режиссер снова обращается к любимой теме - относительности времени. Именно с ней двадцать лет назад Нолан заявил о себе на весь мир в "Помни", и с тех пор данный лейтмотив верно служит режиссеру. Однако, если в его дебютном (на самом деле, нет) триллере время зацикливалось, в "Начале" - замедлялось, а в "Интерстелларе", наоборот - двигалось быстрее, то замысел "Довода", кажется, позволил Нолану воплотить давнюю мечту - повернуть его вспять (переход героя в измерение обратного течения времени, кстати, очень напоминают погружение в черную дыру в "Интерстелларе", или в пространство Лимба в "Начале").