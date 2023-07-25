Вайкуле о Пугачевой и гостях фестиваля в Юрмале: "Терпеть не могу это слово "иноагенты"

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари", латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью телеканалу "Дождь".
В начале беседы Вайкуле выразила сожаление по поводу отъезда "Дождя" из Латвии. Она в очередной раз объяснила, что у "Новой волны" и Laima Rendezvous Jūrmala нет ничего общего: "Новая волна" - это конкурс, а у меня фестиваль".
Звезда подтвердила, что Алла Пугачева с Максимом Галкиным давно находятся в Юрмале. Примадонна обещала, что посетит фестиваль.
"Иноагенты"... Плевать я хотела на это глупое и идиотское звание. Почему все нормальные люди должны жить по этому правилу? У меня фестиваль нормальных, добрых, хороших людей... Терпеть не могу это слово "иноагенты", - заметила артистка.
Она не стала отрицать, что подходила к лайн-апу, учитывая пожелания украинских исполнителей. Были артисты, которых Лайма не могла позвать. Она добавила, что готова делать то, что ей скажут украинские певцы.
"Для меня пожелания Украины на первом месте. Я должна учитывать их психологическое состояние... Макаревич всю свою жизнь был против войны. Его песни сегодня актуальны и в поддержку нормальных людей...
Сегодня даже русский язык вызывает раздражение у украинцев. Это очень страшно. Мы такое не переживали", - объяснила Вайкуле.
Она рассказала, что в первые годы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Игорю Крутому казалось, что это некое предательство. Но она ему сказала, что является патриотом своей страны: "Я не хочу, чтобы Юрмала тосковала".
"Некоторые коллеги прислали сожаление в связи с тем, что не могут приехать. Спасибо Путину за это!" - подчеркнула Лайма Вайкуле.
Известно, что сейчас остались билеты только на субботний концерт, 29 июля. Кроме того, что мероприятие будет транслироваться на нескольких телеканалах, трансляция также будет доступна и на YouTube-канале "Лайма. Рандеву. Юрмала".
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.
Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.
26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", а 29 июля в рамках фестиваля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт.
Кроме этого, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.
Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.
Видео: Лайма Вайкуле в гостях у телеканала "Дождь"
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