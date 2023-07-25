Вайкуле о Пугачевой и гостях фестиваля в Юрмале: "Терпеть не могу это слово "иноагенты"

Она рассказала, что в первые годы фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Игорю Крутому казалось, что это некое предательство. Но она ему сказала, что является патриотом своей страны: "Я не хочу, чтобы Юрмала тосковала".

"Некоторые коллеги прислали сожаление в связи с тем, что не могут приехать. Спасибо Путину за это!" - подчеркнула Лайма Вайкуле .

Известно, что сейчас остались билеты только на субботний концерт, 29 июля. Кроме того, что мероприятие будет транслироваться на нескольких телеканалах, трансляция также будет доступна и на YouTube-канале "Лайма. Рандеву. Юрмала".

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", а 29 июля в рамках фестиваля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт.

Кроме этого, в фестивале примут участие такие артисты, как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.