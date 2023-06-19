В гостях у Вайкуле ⟩ "Свободу нельзя путать с распущенностью": об однополых союзах и Ринкевиче

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala, который пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля, портал RUS TVNET смог побывать в гостях у Лаймы Вайкуле.
В первой части рубрики "В гостях у Вайкуле" знаменитость вспомнила о годах работы в "Юрас перле" и первой встрече с Аллой Пугачевой.
На этот раз разговор зашел о том, что происходит в наши дни. Лайма Вайкуле объяснила, почему до сих пор не замужем, как относится к однополым союзам, Стамбульской конвенции и что думает о новом президенте Латвии Эдгаре Ринкевиче.
О браке
Лайма Вайкуле подчеркнула, что она до сих пор не замужем:
"Он отвратительный, этот загс. Потом люди расходятся и начинают друг друга ненавидеть. Мне никогда этого не хотелось. Может быть, в самом начале мы думали об этом, но в то время (это было время СССР), если бы мы хотели уехать на Запад, то пары не могли выезжать. Поэтому мы не заключали официальный брак. Потом уже мы привыкли и не видели в этом нужды".
По мнению певицы, когда нет официального брака, то есть некое чувство независимости. Люди бережнее относятся к друг другу - так как понимают, что в любой момент эти отношения могут прерваться.
Об однополых союзах
Однополые союзы Лайму Вайкуле не беспокоят. Она не против, если такие пары смогут узаконить свои отношения:
"Пожалуйста, а какое мое дело? Мне все равно, кто с кем спит... Мне кажется, в этом и есть свобода. Просто нельзя ее путать с распущенностью. Свобода - это и однополые браки тоже. Представьте, какая проблема, если люди не могут никак узаконить свои отношения".
Об Эдгаре Ринкевиче
Знаменитость не стала скрывать, что она встречалась с новым президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем и он произвел на нее очень хорошее впечатление: "Я его ни разу не встречала в Юрмале. Я встречалась с ним у него в кабинете. Поэтому мое впечатление - такой человек в костюме. Он хорошо выглядит, прекрасно. Красивый президент".
О Стамбульской конвенции и борьбе с насилием
Вайкуле считает, что Латвии надо делать все необходимое, чтобы защитить животных и женщин, да и не только женщин, от насилия. В том числе вносить изменения в законодательство.
"Ну, хоть чем-то мы должны быть лучше, чем другие [...]. Все начинается с детства. Если бы люди знали, что нельзя мучить детей, естественно, животных, потому что они самые безмолвные, мне кажется... Вот с этого надо начинать! Уже потом люди становятся старше, вырастают и из них вырастают звери. Этого нельзя допускать! Мне кажется, надо принимать законы в защиту детей, и женщин, и животных. Просто обязательно! И вообще пора уже делать женскую партию!".
Артистка вспомнила, что когда в первый раз отправилась в Америку, ей казалось, что она едет в рай.
"Оказалось, там тоже очень много проблем: бездомные, насилие над животными, детьми, женщинами, слабыми существами, если так можно сказать. Поэтому везде, везде есть проблемы. Все зависит от того, насколько мы готовы бороться с этим", - уверена Лайма Вайкуле.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.
Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.
26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", 28 июля на сцену поднимутся Оля Полякова, Верка Сердючка, Интарс Бусулис, Макс Барских, Танита Тикарам и Лайма Вайкуле, а 29 июля хозяйка фестиваля даст долгожданный сольный концерт вместе с другими звездами. 30 июля зрители смогут увидеть и услышать таких артистов, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Dagamba, Андрей Макаревич, Мария Максакова и Сальвадор Собрал.
Кроме этого, в фестивале примут участие Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke и многие другие.
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.
Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!