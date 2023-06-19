В гостях у Вайкуле ⟩ "Свободу нельзя путать с распущенностью": об однополых союзах и Ринкевиче

Артистка вспомнила, что когда в первый раз отправилась в Америку, ей казалось, что она едет в рай.

"Оказалось, там тоже очень много проблем: бездомные, насилие над животными, детьми, женщинами, слабыми существами, если так можно сказать. Поэтому везде, везде есть проблемы. Все зависит от того, насколько мы готовы бороться с этим", - уверена Лайма Вайкуле.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк-певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", 28 июля на сцену поднимутся Оля Полякова, Верка Сердючка, Интарс Бусулис, Макс Барских, Танита Тикарам и Лайма Вайкуле, а 29 июля хозяйка фестиваля даст долгожданный сольный концерт вместе с другими звездами. 30 июля зрители смогут увидеть и услышать таких артистов, как Нино Катамадзе, Вера Брежнева, Dagamba, Андрей Макаревич, Мария Максакова и Сальвадор Собрал.

Кроме этого, в фестивале примут участие Айя Андреева, Янис Стибелис, проект SunStroke и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.