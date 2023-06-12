В гостях у Вайкуле ⟩ "Мы долго притирались": о первой встрече с Аллой Пугачевой

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jurmala портал RUS TVNET побывал в гостях у Лаймы Вайкуле. Во время беседы латвийская певица вспомнила о временах работы в ресторане "Юрас перле" (Jūras pērle) и первой встрече с Аллой Пугачевой.
О "Юрас перле" (Jūras pērle)
"В советское время ничего не было, поэтому даже ночного бара не было. Он был только в Юрмале", - вспоминает Лайма Вайкуле.
Труппа состояла из танцовщиц балета и художественных гимнасток. Программа вечера была особенная, отличавшаяся от всего того, что было на тот момент в СССР. Это были постановки, которые сейчас уже привычны, а тогда - это было настоящей сенсацией.
Начальница управления торговли города Юрмала Марина Фалелеевна Затока давала артистам полную свободу, а потому Лайма Вайкуле никогда не ощущала какой-либо цензуры: "Мы пели только фирменную музыку американскую. Что-то переводили на латышский язык. У нас был репертуар, конечно, неожиданный для всех".
Именно ощущение полной свободы, возможно, было основной причиной того, что Лайма Вайкуле проработала в "Юрас Перле" целых шесть лет. Певица не скрывает, что именно там в те годы побывало множество известных людей: "Мы были достаточно,... такие с гонором, что ли. Потому что мы никого не знали. Мы не знали звезд телевидения тогда. Мы их не знали, они нас не интересовали". Хотя со многими Вайкуле познакомилась именно там.
Вдохновение для своих костюмов Лайма Вайкуле находила случайно. Например, подметить какую-то деталь, элемент или фрагмент наряда в журнале. Многое создавалось своими руками:
"Это было такое время, когда ничего не было. И мы создавали что-то такое необычное. Но, конечно, для советского времени это было невыносимо. Все остальные такого не видели до того. Поэтому, наверное, мы были популярными".
О первой встрече с Аллой Пугачевой
Лайма Вайкуле вспоминает, что первая встреча с Пугачевой состоялась в те годы, когда она училась в ГИТИСе и внезапно проходя мимо афиши решила пойти на концерт:
"Билетов, конечно, не было. Это было в Москве в каком-то летнем парке. Мы стояли, и вдруг Алла проходила мимо, или нам кто-то сказал и она подошла. Даже, по-моему, спросила, а что там хотят ребята? Мы объяснили, что музыканты и хотим на концерт. И она тут же распорядилась, чтобы нас пустили[...]. И Алла казалась тогда худая, длинная, с прямыми волосами. Вот так она выглядела! Мое первое воспоминание о ней".
Дружить две артистки стали не сразу.
"Мы с Аллой обе Овны. Овен - это не тот человек, который тут же раскрывает руки и в объятия. Нет, мы долго притирались, пока не узнали друг друга и стали доверять. Самое главное - это доверие", - подытоживает она.
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.
Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.
26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", а 29 июля в рамках фестиваля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт.
Кроме этого в фестивале примут участие такие артисты как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, Семен Слепаков, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.
Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.
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