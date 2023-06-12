В гостях у Вайкуле ⟩ "Мы долго притирались": о первой встрече с Аллой Пугачевой

Вдохновение для своих костюмов Лайма Вайкуле находила случайно. Например, подметить какую-то деталь, элемент или фрагмент наряда в журнале. Многое создавалось своими руками:

"Это было такое время, когда ничего не было. И мы создавали что-то такое необычное. Но, конечно, для советского времени это было невыносимо. Все остальные такого не видели до того. Поэтому, наверное, мы были популярными".

О первой встрече с Аллой Пугачевой

Лайма Вайкуле вспоминает, что первая встреча с Пугачевой состоялась в те годы, когда она училась в ГИТИСе и внезапно проходя мимо афиши решила пойти на концерт:

"Билетов, конечно, не было. Это было в Москве в каком-то летнем парке. Мы стояли, и вдруг Алла проходила мимо, или нам кто-то сказал и она подошла. Даже, по-моему, спросила, а что там хотят ребята? Мы объяснили, что музыканты и хотим на концерт. И она тут же распорядилась, чтобы нас пустили[...]. И Алла казалась тогда худая, длинная, с прямыми волосами. Вот так она выглядела! Мое первое воспоминание о ней".

Дружить две артистки стали не сразу.

"Мы с Аллой обе Овны. Овен - это не тот человек, который тут же раскрывает руки и в объятия. Нет, мы долго притирались, пока не узнали друг друга и стали доверять. Самое главное - это доверие", - подытоживает она.

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет в концертном зале "Дзинтари" с 26 по 30 июля.

Хедлайнером фестиваля в этом году стала Танита Тикарам - британско-немецкая поп/фолк певица и автор песен, известная такими хитами, как Twist in my Sobriety и Good Tradition.

26 июля впервые в Латвии балет знаменитого украинского хореографа и режиссера Елены Коляденко Freedom Ballet представит танцевальный спектакль "Шкаф", а 29 июля в рамках фестиваля Лайма Вайкуле даст долгожданный сольный концерт.

Кроме этого в фестивале примут участие такие артисты как Вера Брежнева, Оля Полякова, Верка Сердючка, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Янис Стибелис, Семен Слепаков, проект SunStroke, Dagamba и многие другие.

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jurmala проводится в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых масштабных музыкальных событий в культурной жизни Латвии. Каждый раз фестиваль собирает на своей сцене известных музыкантов и перспективных новых исполнителей поп-, рок-, джазовой и классической музыки из Европы, Средней Азии и Америки.

Билеты в кассах Biļešu Serviss и на сайте biļešuserviss.lv.