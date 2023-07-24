2 августа в Юрмале выступит певица LP

Уже на следующей неделе, 2 августа в зале "Дзинтари" выступит певица LP, известная своими потрясающими концертам.
LP, или же Laura Pergolizzi – певица и автор песен, на счету которой более 3 миллиардов прослушиваний. Ее YouTube в настоящее время собирает более 1 миллиона просмотров в день, а песни ежемесячно слушают более 7 миллионов людей по всему миру. Не ограничиваясь одним жанром, она создала мощное, только ей свойственное звучание. Вы точно знаете, что имеет в виду LP, когда поет! Ее лирика может раскрыть сокровенную правду в одной песне или чванливо «щелкнуть по носу» в следующей. Ее творчество передает глубокие эмоции и остается в мыслях и чувствах. В любом случае, у LP есть редкий дар неизменно относится к аудитории без фильтров или суждений. За каждой ее пластинкой стоит сложная работа по поиску правды и самопознанию.
Свой дебютный альбом Forever for Now LP она выпустила в 2014 году, но ее настоящий путь к славе начался с мультиплатинового хита Lost On You, который буквально взорвал европейские музыкальные чарты в 2016 году, достигнув первого места в 18 странах. Второй трек альбома, Muddy Waters, был включен в финал 4 сезона сериала Netflix Orange Is the New Black.
Сингл Girls Go Wild с альбома Heart to Mouth, выпущенного в 2018 году, в течение всего года сохранял статус самого проигрываемого радиохита в Италии. В 2021 году вышел очередной диск LP - Churches, из которого наиболее популярными стали синглы Goodbye, The One That You Love и How Low Can You Go. Официальное видео The One That You Love набрало более 30 миллионов просмотров на YouTube и более 464 миллионов прослушиваний на Spotify. У песни How Low Can You Go более 124 миллионов прослушиваний Spotify и более 8,8 миллионов просмотров на YouTube. Сингл One Last Time набрал более 25 миллионов просмотров на YouTube и более 408 миллионов прослушиваний Spotify.
Сама LP говорит о песне Goodbye: "Прощание - это всегда испытание для души. Весенняя уборка, чтобы освободить себя и, надеюсь, других от оков вашего разума. Свет всегда рядом, если вы этого хотите. Я, конечно, хочу".
LP известна своими потрясающими живыми концертами. О ее выступлении на Lollapalooza в 2021 году газета Chicago Sun Times написала: "Вокал невероятно распространялся по всему парку, заставляя задуматься, нужен ли вообще LP микрофон". Она дает большие концерты более чем в 20 странах мира, включая США, Канаду, Мексику, Грецию, Израиль, Турцию, Италию, Францию и Великобританию. Она не только всемирно известная певица, но и автор некоторых из самых известных песен последнего десятилетия. LP сочиняла хиты для таких артистов, как Рианна, Шер, Селин Дион, Кристина Агилера и Backstreet Boys.
Галерея: LP, или же Laura Pergolizzi
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