2 августа в Юрмале выступит певица LP

Сингл Girls Go Wild с альбома Heart to Mouth, выпущенного в 2018 году, в течение всего года сохранял статус самого проигрываемого радиохита в Италии. В 2021 году вышел очередной диск LP - Churches, из которого наиболее популярными стали синглы Goodbye, The One That You Love и How Low Can You Go. Официальное видео The One That You Love набрало более 30 миллионов просмотров на YouTube и более 464 миллионов прослушиваний на Spotify. У песни How Low Can You Go более 124 миллионов прослушиваний Spotify и более 8,8 миллионов просмотров на YouTube. Сингл One Last Time набрал более 25 миллионов просмотров на YouTube и более 408 миллионов прослушиваний Spotify.