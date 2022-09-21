Концерт LP в Риге: "Слава Украине!", фирменная хрипотца и необычная внешность

Лаура Перголиццы, более известная как LP - это "вкусный" поп с элементами рока, кантри и альтернативной музыки, который приправлен фирменной хрипотцой исполнительницы.
LP является автором песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других. В 2016 году вышла четвертая пластинка певицы, и именно тогда ее хит Lost on You стал абсолютным лидером в Америке и Европе.
Несмотря на свою известность среди звезд поп-музыки и, казалось бы, нарочитую приверженность массовой культуре, LP сохраняет свой неподражаемый стиль и выразительность - начиная с андрогинной внешности и заканчивая уникальным голосом с хорошо знакомой хрипотцой.
Что-то в этом есть от Дженис Джоплин! Пожалуй, это та отдача, с которой LP исполняет свои композиции. Статность, упорство, непослушные кудри (на этот раз под ковбойской шляпой), которыми она обязана своим итальянским корням, бледная кожа и яркие глаза (часто скрытые за солнечными очками), уверенные движения на сцене и тонкие интонации в голосе передают настроение, которое говорит о страсти - страсти к музыке.
Верная себе LP окунула рижского зрителя в свой уникальный мир, созданный из блюзовых стандартов с элементами поп-рока и кантри, который выделяет ее среди других певиц мастерством вокала со всевозможными напевами, вокализами и художественным свистом.
Со сцены прозвучали такие композиции, как When We Touch, Rainbow, Goodbye, Girls Go Wild, Everybody’s Falling in Love, No Witness и другие.
Зрители пели вместе с LP, танцевали и хлопали, делая этот вечер еще теплее и ярче, а артистка то и дело брала в руки микрофон и перемещалась по сцене, обращаясь к публике. Лаура поблагодарила зрителей за то, что они пришли. Конечно, она не могла не упомянуть войну в Украине (в зале были зрители с флагами Украины). "Слава Украине!" - сказала LP со сцены, а зал одобрительно зашумел ей в ответ.
Наверное, такая теплая атмосфера и взаимосвязь между исполнительницей и зрителями была бы невозможна, если бы не то "электричество", которое исходило от артистки, и тот магнетизм, который обволакивал каждого, кто находился в зале.
Галерея: Концерт LP в Риге
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