Концерт LP в Риге: "Слава Украине!", фирменная хрипотца и необычная внешность

Зрители пели вместе с LP, танцевали и хлопали, делая этот вечер еще теплее и ярче, а артистка то и дело брала в руки микрофон и перемещалась по сцене, обращаясь к публике. Лаура поблагодарила зрителей за то, что они пришли. Конечно, она не могла не упомянуть войну в Украине (в зале были зрители с флагами Украины). "Слава Украине!" - сказала LP со сцены, а зал одобрительно зашумел ей в ответ.