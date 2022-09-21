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Концерт LP в Риге: "Слава Украине!", фирменная хрипотца и необычная внешность
Фото: Jānis Škapars/TVNET
Раиса Смирнова
, Журналист | Редактор раздела TV ART
Концерт LP в Риге: "Слава Украине!", фирменная хрипотца и необычная внешность
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Лаура Перголиццы, более известная как LP - это "вкусный" поп с элементами рока, кантри и альтернативной музыки, который приправлен фирменной хрипотцой исполнительницы. 

Лаура Перголиццы, или LP, на концерте в "Арена Рига"
Лаура Перголиццы, или LP, на концерте в "Арена Рига" Фото: Jānis Škapars/TVNET

LP является автором песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других. В 2016 году вышла четвертая пластинка певицы, и именно тогда ее хит Lost on You стал абсолютным лидером в Америке и Европе.

Зрители на концерте LP
Зрители на концерте LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на свою известность среди звезд поп-музыки и, казалось бы, нарочитую приверженность массовой культуре, LP сохраняет свой неподражаемый стиль и выразительность - начиная с андрогинной внешности и заканчивая уникальным голосом с хорошо знакомой хрипотцой. 

LP
LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Что-то в этом есть от Дженис Джоплин! Пожалуй, это та отдача, с которой LP исполняет свои композиции. Статность, упорство, непослушные кудри (на этот раз под ковбойской шляпой), которыми она обязана своим итальянским корням, бледная кожа и яркие глаза (часто скрытые за солнечными очками), уверенные движения на сцене и тонкие интонации в голосе передают настроение, которое говорит о страсти - страсти к музыке. 

LP
LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Верная себе LP окунула рижского зрителя в свой уникальный мир, созданный из блюзовых стандартов с элементами поп-рока и кантри, который выделяет ее среди других певиц мастерством вокала со всевозможными напевами, вокализами и художественным свистом. 

LP
LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Со сцены прозвучали такие композиции, как When We Touch, Rainbow, Goodbye, Girls Go Wild, Everybody’s Falling in Love, No Witness и другие.

Зрители пели вместе с LP, танцевали и хлопали, делая этот вечер еще теплее и ярче, а артистка то и дело брала в руки микрофон и перемещалась по сцене, обращаясь к публике. Лаура поблагодарила зрителей за то, что они пришли. Конечно, она не могла не упомянуть войну в Украине (в зале были зрители с флагами Украины). "Слава Украине!" - сказала LP со сцены, а зал одобрительно зашумел ей в ответ. 

LP
LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Наверное, такая теплая атмосфера и взаимосвязь между исполнительницей и зрителями была бы невозможна, если бы не то "электричество", которое исходило от артистки, и тот магнетизм, который обволакивал каждого, кто находился в зале. 

LP
LP Фото: Jānis Škapars/TVNET

Галерея: Концерт LP в Риге

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