В Альпах найдены останки альпиниста, пропавшего в 1986 году

Изменение климата ускорило таяние ледников, поэтому все чаще находят останки альпинистов, которые пропали без вести годы тому назад.

Например, 12 июля на леднике Теодула на юге Швейцарии альпинисты наткнулись на несколько вещей из альпинистского снаряжения и человеческие останки.

Останки были доставлены в больницу, где было проведено сравнение ДНК для установления личности погибшего. Им оказался альпинист, пропавший без вести в сентябре 1986 года, сказано в заявлении полиции.

38-летний мужчина был объявлен пропавшим без вести, так как не вернулся из экспедиции. Поиски не увенчались успехом.

Альпийские ледники сильно пострадали от глобального потепления. По данным Всемирной метеорологической организации, ледники швейцарских Альп сократились на треть к 2022 года. Эксперты считают, что таяние продолжится и в будущем.

Зимы с меньшим количеством снега также означают, что ледники не увеличиваются в размерах. Таяние ледников может вызвать опасные оползни, каменные лавины и высыхание альпийских рек.