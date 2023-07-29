Ученые зафиксировали рекордно высокую температуру в Атлантическом океане

Сначала в Средиземном море, а теперь в Атлантическом океане: американские ученые зафиксировали во втором по величине океане рекордно высокую температуру - +24,9 градуса. Несмотря на то, что этот показатель всего лишь чуть выше предыдущего рекорда, самая теплая вода в Атлантическом океане будет в сентябре.
По предварительным измерениям, температура на поверхности моря в северной части Атлантического океана на этой неделе достигла самой высокой на данный момент температуры - +24,9 градуса. Это значение было измерено за несколько недель до нормального годового максимума температуры, сообщило Национальное управление океанографии и метеорологии США (NOAA), ссылаясь на предварительные данные.
"Судя по нашему анализу, средняя температура поверхности моря в северной части Северной Атлантики составляет 34,9 градуса по Цельсию", - сказал ученый NOAA Сунганг Инь. Согласно сообщению, этот показатель был зафиксирован в среду. Подтверждение предварительных результатов ожидается через две недели.
Управление указывает, что обычно самая высокая температура в Северной Атлантике наблюдается в начале сентября. Прошлый рекорд был установлен в сентябре 2022 года - 24,89 градуса по Цельсию, пояснил ученый.
Температура поверхности воды "продолжит повышаться и в августе", - сказал он. Очень вероятно, что рекорд будет побит снова.
Новый максимум - 24,9 градуса по Цельсию - "больше чем на градус выше 30-летней климатической нормы, подсчитанной с 1982 по 2011 годы", - добавил эксперт.
По данным исследователей из Испанского института морских наук, на этой неделе в Средиземном море была достигнута самая высокая температура воды за все время наблюдений.
В понедельник на поверхности воды была измерена рекордно высокая температура - +28,7 градуса по Цельсию.
Июль, возможно, станет самым теплым месяцем в истории измерений
"Ситуация экстремальна: волны жары на море мы переживали и раньше, однако нынешние очень затяжные и распространяются на обширной территории", - сказала Карина фон Шукман из исследовательского центра Mercator Ocean International.
В целом, июль этого года экстремален и полон различных рекордов. В четверг ученые сообщили, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем с начала наблюдений. Уже в первые три недели этого месяца среднемировые температуры были значительно теплее, чем в предыдущие годы, что связано с аномальной жарой во многих регионах.
Ученые считают, что глобальное изменение климата приводит к тому, что экстремальные погодные явления, такие как волны жары, становятся все более интенсивными и частыми. С начала индустриальной эпохи Земля уже нагрелась примерно на 1,2 градуса. Парижское соглашение по климату ограничивает потепление до уровня значительно ниже двух градусов, но предпочтительно ниже 1,5 градусов. Однако текущая ситуация показывает, что потепление на Земле опасно и составляет около четырех градусов.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!