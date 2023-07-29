Ученые зафиксировали рекордно высокую температуру в Атлантическом океане

В понедельник на поверхности воды была измерена рекордно высокая температура - +28,7 градуса по Цельсию.

Июль, возможно, станет самым теплым месяцем в истории измерений

"Ситуация экстремальна: волны жары на море мы переживали и раньше, однако нынешние очень затяжные и распространяются на обширной территории", - сказала Карина фон Шукман из исследовательского центра Mercator Ocean International.

В целом, июль этого года экстремален и полон различных рекордов. В четверг ученые сообщили, что июль 2023 года, вероятно, станет самым жарким месяцем с начала наблюдений. Уже в первые три недели этого месяца среднемировые температуры были значительно теплее, чем в предыдущие годы, что связано с аномальной жарой во многих регионах.

Ученые считают, что глобальное изменение климата приводит к тому, что экстремальные погодные явления, такие как волны жары, становятся все более интенсивными и частыми. С начала индустриальной эпохи Земля уже нагрелась примерно на 1,2 градуса. Парижское соглашение по климату ограничивает потепление до уровня значительно ниже двух градусов, но предпочтительно ниже 1,5 градусов. Однако текущая ситуация показывает, что потепление на Земле опасно и составляет около четырех градусов.