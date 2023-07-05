3 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений

Как объявили ученые из американского правительственного учреждения «Национальные центры прогнозирования окружающей среды», 3 июля среднемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составлял 16,92 градуса.

Ученые уточняют, что, строго говоря, 3 июля стал самым жарким днем с 1979 года, когда начался спутниковый мониторинг погоды. Но они уверены, что это — рекорд и за всю историю регулярных научных наблюдений, которые ведутся с конца XIX века.

Июнь этого года стал, по подсчетам метеорологов, самым теплым июнем на планете за всю историю наблюдений. Ученые полагают, что установлению новых температурных рекордов сейчас способствует сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо — это мощнейшее природное явление, периодическое повышение температуры воды в экваториальной и южной части Тихого океана. Оно влияет на климат на всей планете. В последний раз Эль-Ниньо («мальчик» на испанском) приходил в 2016 году. Теперь он, по мнению ученых, возвращается.

От аномальной жары и засухи страдают и некоторые регионы Индии Фото: NurPhoto