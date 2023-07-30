Продажи маркированного дизельного топлива выросли на 57,3%

Объем реализации маркированных нефтепродуктов, которые реализуются для использования в технологиях свободных портов и свободных зон, за пять месяцев увеличился на 73 тонны, или 3,4%, по сравнению с пятью месяцами 2022 года, а объем реализации маркированного дизельного топлива физическим лицам уменьшился на 26 тонн, или 1,8%.

Объем маркированного дизельного топлива, реализованного в указанный период юридическим лицам для использования в качестве топлива для получения тепла в отоплении или выработке тепловой энергии в технологическом производственном процессе, увеличился на 8971 тонну, или в 2,1 раза, а количество маркированного дизельного топлива, реализованного для снабжения судов, сократилось на 126 тонн, или 3,6%.

За пять месяцев реализовано 1412 тонн марочного дизельного топлива физическим лицам, 17 154 тонны - юридическим лицам, 3387 тонн - для снабжения судов, 2059 тонн - для использования в свободных портах и свободных зонах.

По данным VID, на спрос на марочное дизельное топливо влияют как климатические условия, так и выбор пользователей в пользу других видов топлива.