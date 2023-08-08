Правительство планирует выплатить детям и матери убитой в Екабпилсе женщины 150 000 евро

Планируется, что деньги будут выделены из средств на непредвиденные обстоятельства, и выплачиваемая компенсация не будет облагаться подоходным налогом.

16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось.