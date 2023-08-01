Ринкевич призвал выплатить детям убитой в Екабпилсе женщины не менее 50 000 евро каждому

После состоявшейся во вторник в Рижском замке встречи с председателем Сейма Эдвардом Смилтенсом Ринкевич сообщил, что в понедельник направил письмо премьер-министру с просьбой найти возможность включить в повестку дня заседания правительства разработанный соответствующими министерствами правовой акт, согласно которому каждому из детей убитой женщины будет выплачена компенсация в размере не менее 50 000 евро.

Президент отметил, что государство признало бездействие и вину в этом деле, при этом виновны различные учреждения - и правоохранительные, и судебные. Ринкевич сообщил, что получил информацию от Генеральной прокуратуры и Госполиции о том, какие должностные лица уже понесли наказание, а какие еще будут привлечены к ответственности.

"Признав свое бездействие, государство должно принять соответствующие меры. На мой взгляд, должна быть выплачена компенсация. Я надеюсь, что Кабинет министров сможет в ближайшее время принять решение о компенсации без каких-либо дополнительных бюрократических препятствий. Я также надеюсь, что правительство прислушается к этому призыву. Это лишь малая часть того, что мы можем сделать в связи с бездействием государства", - заявил президент.

Как сообщалось, 16 апреля в окрестностях Екабпилса на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который в течение многих месяцев угрожал женщине и преследовал ее, о чем она регулярно сообщала в полицию, но не получила защиты.

Полиции не удалось задержать Русиньша после убийства, не исключается, что он покончил жизнь самоубийством.