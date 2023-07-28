Убийство в Екабпилсе: против Русиньша возбуждено новое уголовное дело

В ходе проверки оценивалась законность, разумность и своевременность действий ответственных должностных лиц прокуратуры при исполнении возложенных на них обязанностей.

Для того, чтобы сделать объективные выводы, в ходе проверки был принят ряд разъяснений от должностных лиц, в том числе о взаимном сотрудничестве и общении относительно хода рассмотрения заявления пострадавшей от 15 сентября 2022 года, результатов его рассмотрения и контроля, а также общение прокурора с адвокатом женщины.

Проверка выявила основания для передачи в Аттестационную комиссию прокуроров материалов об установлении факта возможного дисциплинарного нарушения двумя прокурорами и об оценке действий еще одного прокурора в части возможных нарушений норм Кодекса этики прокуратуры Латвии.

В Генеральной прокуратуре возбуждено два уголовных дела, в том числе по факту предполагаемых уголовных преступлений, совершенных Русиньшем на парковке торгового центра Sēlija - преследование и угрозы убийством и причинением тяжких телесных повреждений.

Уже сообщалось, что 16 апреля в Екабпилсском крае на глазах у ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Об этом регулярно сообщалось в полицию, но женщина не была защищена.

У Русиньш было 19 уголовных дел, 18 из которых за неисполнение решения о защите от насилия.