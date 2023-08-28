"Здесь нет каких-то запретов". Актер из Беларуси Иван Стрельцов о Латвии - своем новом доме

"Тот театр, который я рисовал у себя в голове, воплотился именно в этом месте - в Латвии, в моем новом доме", - признается Иван Стрельцов. Для него как для человека творческого очень важна свобода самовыражения. Здесь, в Латвии, он не видит запретов, с которыми столкнулся в Беларуси.

Иван Стрельцов занят во многих спектаклях Рижского русского театра им. М. Чехова, среди них "Путь Вертинского", "В бальных туфельках по Cибирским снегам", "Метод Грёнхольма", "Айболит", "Граф Монте-Кристо. Я - Эдмон Дантес", "Да здравствует Королева, виват!", "Драгоценные камушки жизни (версия спектакля 2)", "Рейс 2019-2020", "Собачье сердце", "Это случилось в Виши" и другие, а 1 сентября состоится премьера спектакля для детей "Робин Гуд", в котором Иван играет главную роль.

За три года Стрельцов понял, что белорусы и латыши не такие разные. Он начал учить язык и окунулся в культуру и традиции нашей страны. Но,все равно искренне надеется, что когда-нибудь вернется домой.

"Мы здесь" - это истории о людях, вынужденных бежать от войны в Украине или от репрессивных режимов в России и Беларуси. Проект реализован совместно с даугавпилсским изданием "Чайка". Герои "Чайки" - люди, переехавшие в Даугавпилс и Латгалию, герои RUS TVNET - те, кто сейчас находится в Риге и окрестностях.

Первыми героинями проекта стали уроженки Мариуполя - RUS TVNET рассказал историю Анастасии Василенко, а "Чайка" - Вероники Козловской. Вторая героиня RUS TVNET в проекте "Мы здесь" - художница Люся из Киева.

Фото: ZVB_logo

*Данный материал создан при финансовой поддержке Совета министров Северных стран (СМСС). За его содержание отвечает руководитель проекта, и оно может не совпадать с мнением или политической позицией СМСС.